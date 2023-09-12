كل ما تريد معرفته عن حدث "أبل" قبل إطلاق "آيفون 15" رسميًّا

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق إصدارها الجديد لهاتف "آيفون 15"، المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من مساء اليوم.
وتشير التسريبات إلى أن أبل ستكشف النقاب عن إصدارات "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، الذي قد يتم تغييره إلى "آيفون 15 ألترا".
وتشير التسريبات إلى أن "آيفون 15" سيدخل أخيرًا عصر "يو إس بي سي"، وسيتخلى عن شواحن "لايتينج" السابقة، امتثالا إلى اللوائح الأوروبية.
ومن المرجح أن يظل حجم شاشة "آيفون 15" ثابتًا، ولكن سيتم دعمه بميزة "برو موشن"، التي توفر معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز.
ويشاع أن جميع الطرز الأربعة ستحصل على ميزة Dynamic Island، التي تم إطلاقها مع خيارات iPhone 14 المتطورة.
ومن المتوقع أن يشهد حدث "أبل"، إصدارات لساعات "أبل ووتش" الجديدة، ويشاع أن أبل ستطرح ساعة "أبل ووتش 9"، بجانب ساعة "أبل ووتش ألترا".
ومن المرجح أن تحصل منتجات "آير بودز" على تحديث غير مثير، مع استخدامها شواحن "يو إس بي سي" الجديدة.
وسيتم كذلك إطلاق أنظمة التشغيل الجديد "آي أو إس 17"، لكافة أجهزة أبل.
ومن المقرر إطلاق Apple Vision Pro باهظ الثمن والرائع في أوائل العام المقبل؛ لذلك من المحتمل أن يُعرض في الحدث بعض الميزات أو البرامج الجديدة قيد التطوير لسماعات الواقع المختلط.