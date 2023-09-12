كل ما تريد معرفته عن حدث "أبل" قبل إطلاق "آيفون 15" رسميًّا

وتشير التسريبات إلى أن أبل ستكشف النقاب عن إصدارات "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، الذي قد يتم تغييره إلى "آيفون 15 ألترا".