قبل مؤتمرها السنوي.. تسريبات عن أسعار "آيفون" الجديدة وغياب متوقع للهاتف المصغر

وكانت "أبل" أطلقت هذا النوع من الهواتف في النسخة السابقة "ميني آيفون 13"، لكن لم يحظ بشعبية كبيرة، رغم أنه كان خيارًا اقتصاديًا خاصة أن سعره يبلغ 699 دولارًا.