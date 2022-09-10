"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة مقتبسة من "تيك توك" و"تويتر"

ووضعت إنستجرام علامة تبويب جديدة أطلقت عليها اسم mew، أي "إعادة النشر"، التي تتيح إعادة نشر المشاركات الخاصة بهم أو بأصدقائهم والمقاطع القصيرة "رييلز" مرة أخرى.