"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة مقتبسة من "تيك توك" و"تويتر"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" بدأت باختبار ميزة جديدة، مقتبسة من "تيك توك" و"تويتر".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، أن إنستجرام أتاحت حاليا للمستخدمين إعادة نشر منشورات الآخرين أو "رييلز" الخاص بهم.
ووضعت إنستجرام علامة تبويب جديدة أطلقت عليها اسم mew، أي "إعادة النشر"، التي تتيح إعادة نشر المشاركات الخاصة بهم أو بأصدقائهم والمقاطع القصيرة "رييلز" مرة أخرى.
واقتبست إنستجرام هذه الميزة من منافسيها "تيك توك" و"تويتر" المتوافرة عليهما هذه الميزة منذ سنوات طويلة.