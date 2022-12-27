هواتف "آيفون 14" ترسل بالخطأ العشرات من إخطارات "الأعطال"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقاب عن مشكلة ظهرت على أحدث هواتف "آيفون 14" وساعات "أبل ووتش 8" مرتبطة بإرسال العشرات من إشعارات "الأعطال" بالخطأ.
وأوضحت أبل، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف آيفون وساعات أبل ووتش الحديثة المزودة بتقنية إشعارات الخطر في حالة تعرض المركبة للعطل أو حادثة، بعثت بالخطأ أكثر من 71 إخطارًا بعطل أو تحطم في أحد مراكز التزلج الأمريكية.
وأفاد مركز سوميت كاونت بولاية كولورادو الأمريكية أن إخطارات الطوارئ كانت كبيرة من هواتف آيفون وساعات أبل ووتش، وهو ما جعلنا ندرك أنه خطأ تقني وليست حوادث فعلية أو حقيقية.
وأشار المركز إلى أن معظم هذه الاتصالات، كان نتيجة توقف المتزلجين فجأة عند المنحدرات، ولم يكن بسبب أي حوادث تحتاج إلى رعاية طبية.
وقالت ترينا دومر، المدير المؤقت للمركز: "تطلب التعامل مع هذه الاتصالات قدرًا هائلًا من الموارد، خاصة وأنه كان يجب إرسال دوريات تزلج إلى كل اتصال؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة فعلية، واكتشفنا أنه لم يكن هناك حادث طارئ فعليًا".
وما عمّق الأزمة، أن معظم المتزلجين كان يضعون هواتفهم في ملابسهم متعددة الطبقات، وبالتالي لم يتمكنوا من الرد على اتصالات الطوارئ، للتأكد من وجود مشكلة من عدمها.
وقال رئيس شرطة مقاطعة غراند بريت شرويتلين: إن شركة أبل قد استجابت لمشرفي الإرسال، وكشف أنها على دراية بالصراع بين المتزلجين وتكنولوجيا الكشف عن التصادم، ويعمل الفريق في كوبرتينو على إصلاح هذا الخطأ التقني.