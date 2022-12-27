هواتف "آيفون 14" ترسل بالخطأ العشرات من إخطارات "الأعطال"

وقالت ترينا دومر، المدير المؤقت للمركز: "تطلب التعامل مع هذه الاتصالات قدرًا هائلًا من الموارد، خاصة وأنه كان يجب إرسال دوريات تزلج إلى كل اتصال؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة فعلية، واكتشفنا أنه لم يكن هناك حادث طارئ فعليًا".