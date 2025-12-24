الإرشادي للأمن السيبراني ينبه إلى ضرورة تحديث منتجات NVIDIA

نبّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى أهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات NVIDIA، وذلك على خلفية تحديثات أمنية أصدرتها الشركة لمعالجة عدد من الثغرات التقنية.
وأوضح المركز أن شركة NVIDIA نشرت توضيحًا رسميًا حول هذه التحديثات، داعية مستخدمي منتجاتها إلى التأكد من تثبيت أحدث الإصدارات المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الحماية وتقليل المخاطر السيبرانية المحتملة التي قد تستغل الثغرات غير المحدّثة.
وأشار إلى أن إهمال التحديثات الأمنية قد يعرّض الأنظمة والأجهزة لمخاطر الاختراق أو إساءة الاستخدام، مؤكدًا أن الالتزام بالتحديثات الدورية يُعد من أبرز ممارسات الأمن السيبراني الوقائية، سواء على مستوى الأفراد أو الجهات.
وشدّد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على ضرورة متابعة الإشعارات والتنبيهات الصادرة عن الشركات التقنية الموثوقة، والاطلاع على تفاصيل التحديثات الأمنية المعلنة عبر القنوات الرسمية، مع التأكد من تطبيقها فور توفرها.