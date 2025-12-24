الإرشادي للأمن السيبراني ينبه إلى ضرورة تحديث منتجات NVIDIA

وأوضح المركز أن شركة NVIDIA نشرت توضيحًا رسميًا حول هذه التحديثات، داعية مستخدمي منتجاتها إلى التأكد من تثبيت أحدث الإصدارات المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الحماية وتقليل المخاطر السيبرانية المحتملة التي قد تستغل الثغرات غير المحدّثة.