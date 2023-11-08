"جوجل" تطرح أدوات جديدة تساعد على إنشاء محتوى بواسطة "الذكاء الاصطناعي"

هذه الأدوات ستعمل على تحسين الإعلانات من خلال تحليل بيانات الأداء، وتكمل الميزة الجديدة ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء "أصول المحتوى" أيضًا.