"ميتا" تلغي علامة تبويب شهيرة في منصة "فيسبوك"

وقالت "ميتا" في بيانها: "عدد الأشخاص الذين يستخدمون علامة تبويب الأخبار في الولايات المتحدة وأستراليا خلال العام الماضي انخفض بنسبة 80 بالمائة، حيث تشكّل الأخبار أقل من ثلاثة بالمائة مما يراه المستخدمون على فيسبوك على ما يبدو، وهي لا تشكل جزءًا كبيرًا من تجربتهم".