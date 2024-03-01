"ميتا" تلغي علامة تبويب شهيرة في منصة "فيسبوك"

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، إلغاءها علامة تبويب شهيرة في منصتها الأشهر عالمياً "فيسبوك" للمستخدمين في الولايات المتحدة وأستراليا، تمهيداً لإغلاقها في مناطق أخرى بالعالم.
وأوضحت "ميتا"، في بيان رسمي، أنها ستوقف علامة التبويب "أخبار فيسبوك" الموجودة في قسم الإشارات المرجعية في المنصة، كجزءٍ من جهودها "لمواءمة استثماراتها مع منتجاتها وخدماتها التي يقدّرها الأشخاص أكثر".
وأوقفت الشركة بالفعل علامة تبويب الأخبار في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أوائل ديسمبر 2023، موضحة أنها توجّه مواردها إلى أشياء أخرى يرغب الناس في رؤية مزيدٍ منها، مثل مقاطع الفيديو القصيرة.
وقالت "ميتا" في بيانها: "عدد الأشخاص الذين يستخدمون علامة تبويب الأخبار في الولايات المتحدة وأستراليا خلال العام الماضي انخفض بنسبة 80 بالمائة، حيث تشكّل الأخبار أقل من ثلاثة بالمائة مما يراه المستخدمون على فيسبوك على ما يبدو، وهي لا تشكل جزءًا كبيرًا من تجربتهم".
وتابعت بقولها "نحن نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الناس واكتشاف فرص، وعواطف، واهتمامات جديدة".
ومن خلال سحب علامة التبويب "الأخبار" في أستراليا، ستتوقف الشركة أيضًا عن الدفع للناشرين في الدولة مقابل المحتوى الخاص بهم بعد انتهاء صفقاتهم الحالية.