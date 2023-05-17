دراسة تكشف كيف يتورط "يوتيوب" في عمليات إطلاق النار في المدارس الأمريكية

ووجدت الدراسة أن "يوتيوب" دفع محتوى إطلاق النار والأسلحة إلى جميع حسابات اللاعبين، ولكن بحجم أكبر بكثير للمستخدمين الذين نقروا على مقاطع الفيديو الموصى بها على "يوتيوب"، وتضمنت مقاطع الفيديو هذه مشاهد تصوّر إطلاق نار في المدارس، وأحداث إطلاق نار جماعي أخرى، وعروض بيانية توضح مقدار الضرر الذي يمكن أن تلحقه البنادق بجسم الإنسان، وأدلة إرشادية لتحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل.