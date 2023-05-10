"أبل" تقدم أدوات فيديو وموسيقى احترافية لمستخدمي "آيباد".. هذه تفاصيلها

ويمكن لتطبيق "فاينل كت برو"، أن يُسهّل تحرير الفيديوهات، ويتيح لك التفاعل مع المحتوى الخاص بطرق جديدة، كما يتيح لك Live Drawing أو ما يطلق عليه الرسم والكتابة مباشرة فوق محتوى الفيديو باستخدام قلم "أبل" الإلكتروني، مع إمكانية تصفح ومعاينة اللقطات بسرعة دون لمس الشاشة.