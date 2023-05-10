"أبل" تقدم أدوات فيديو وموسيقى احترافية لمستخدمي "آيباد".. هذه تفاصيلها

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن تقديمها أدوات إنشاء مقاطع فيديو وموسيقى احترافية لمستخدمي أجهزة "آيباد".
وأوضحت أبل؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستبدأ من اليوم طرح تطبيقات "فاينل كت برو"، و"لوجيك برو"، وستصل إلى كافة مستخدمي "آيباد" يوم 23 مايو.
لكن أبل أشارت إلى أن أجهزة "آيباد" المؤهلة لوصول هذه التطبيقات إليها؛ ينبغي أن تكون مزودة بمعالجات "إم1" و"إم2"، أو بمعالج "إيه 12 بايونيك" وما هو أحدث.
ولن تكون هذه التطبيقات مجانية؛ بل سيكلف كل منها 4.99 دولارات أمريكية شهريًا أو 49 دولارًا سنويًّا، وسيكون هناك إصدار مجاني منها لمدة شهر واحد فقط.
ويمكن لتطبيق "فاينل كت برو"، أن يُسهّل تحرير الفيديوهات، ويتيح لك التفاعل مع المحتوى الخاص بطرق جديدة، كما يتيح لك Live Drawing أو ما يطلق عليه الرسم والكتابة مباشرة فوق محتوى الفيديو باستخدام قلم "أبل" الإلكتروني، مع إمكانية تصفح ومعاينة اللقطات بسرعة دون لمس الشاشة.
أما "لوجيك برو"، فيتيح لك قناع إزالة المشهد وإزالة الخلفية الموجودة خلف موضوع في مقطع أو استبدالها، وضبط الاقتصاص التلقائي للنسب الرأسية والمربعة ونسب العرض إلى الارتفاع الأخرى، ويزيل عزل الصوت ضوضاء الخلفية.
وبالطبع سيحصل المستخدم على مكتبة ضخمة من الرسومات والتأثيرات والصوت، بما في ذلك خلفيات HDR "المذهلة"، وأنماط الرسوم المتحركة القابلة للتخصيص، والموسيقى التصويرية الاحترافية التي تتكيف مع طول الفيديو.
ويحصل Logic Pro على إيماءات متعددة اللمس بشكل غير مفاجئ؛ مما يتيح لك تشغيل أدوات البرامج والتفاعل بشكل طبيعي مع عناصر التحكم، بالإضافة إلى التنقل في المشاريع باستخدام قرص للتكبير والتمرير. ويمكنك تسجيل الصوت أو تسجيلات الآلات الموسيقية باستخدام الميكروفونات المدمجة بجهاز iPad، وإجراء تعديلات دقيقة باستخدام Apple Pencil.