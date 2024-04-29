تسريبات تكشف معلومات جديدة عن مفاجأة أبل اللوحية "آيباد برو"

وتقول المصادر إن "أبل" تجري حاليًا مفاوضات مع شركتي "جوجل" و"أوبين إيه آي" من أجل تزويد نظام تشغيلها "آي أو إس 18" بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.