تسريبات تكشف معلومات جديدة عن مفاجأة أبل اللوحية "آيباد برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها مفاجأة مرتقبة في حواسيب "آيباد برو" المرتقبة، وما تحمله من تقنيات وُصفت بالاستثنائية.
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "آيباد برو" سيتم تزويده بشاشات "أوليد" التي طال انتظارها، وستعتمد على معالجات "إم 4" فائقة السرعة.
ولفتت المصادر إلى أن اعتماد أبل على معالجات "إم 4" يبشّر بدخول "آيباد برو" رسميًّا إلى عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وذكرت المصادر أن أبل ستجعل من حاسب "آيباد برو" أول جهاز لوحي تابع لها يعمل بالذكاء الاصطناعي، وستطلق حملة ترويجية واسعة النطاق بهذا الشأن.
ومن المتوقع -وفقًا للمصادر- أن يتم ذلك في حدث عالمي خلال يوم 7 مايو المقبل.
وسيمهد هذا الإعلان لكشف الشركة الأمريكية عن جملة تطويرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمرها العالمي للمطورين والمبرمجين يونيو المقبل.
وتقول المصادر إن "أبل" تجري حاليًا مفاوضات مع شركتي "جوجل" و"أوبين إيه آي" من أجل تزويد نظام تشغيلها "آي أو إس 18" بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.