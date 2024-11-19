شكاوى متزايدة من خلل تقني في تحديث "آيفون" يمنع حفظ تعديلات الصور

اشتكى عدد واسع من مستخدمي هواتف "آيفون"، من خلل تقني ضرَب أجهزتهم منذ ترقية نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آي أو إس 18".
ويتمثل هذا الخلل التقني في أنهم يواجهون مشكلة عند محاولتهم حفظ التعديلات على الصور؛ حيث تظهر لهم رسالة: "حدث خطأ أثناء حفظ هذه الصورة.. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا".
وتشير الرسالة أيضًا إلى أنه لا يمكن حفظ التعديلات، ويصبح الخيار الوحيد للمستخدم هو الضغط على "إلغاء" وتجاهل التعديلات التي أجراها على الصورة.
وأظهرت الشكاوى أن الهواتف التي تعاني من هذه الأزمة كانت ضمن سلسلة "آيفون 16"، وبعض الإصدارات الأقدم التي حصلت على تحديث "آي أو إس 18".
ولم تُصدر شركة "أبل" -حتى الآن- أي تعليق على هذه المشكلة، وليس من الواضح السبب الخاص بها، ولكن خبراء أشاروا إلى أن هذا الخلل قد يكون مرتبطًا بارتباط الصور التي ستكون عليها التعديلات؛ وخاصة "لايف فوتوز" أو "آي كلاود فوتوز".
وأشار الخبراء إلى أنه لا يوجد -حتى الآن- إصلاح كامل لهذه المشكلة؛ لكن يمكن تخطيها عن طريق تكرار تعديل الصورة المعطلة باستخدام "الصور الثابتة" وتعطيل "لايف فوتوز".
وذكرت مصادر أن "أبل" مدركة لطبيعة هذه المشكلة وتعمل حاليًا على إصلاحها، ولن تصدر أي بيانات قبل أن تطلق تحديثًا جديدًا يعالجها بصورة كاملة.