شكاوى متزايدة من خلل تقني في تحديث "آيفون" يمنع حفظ تعديلات الصور

ولم تُصدر شركة "أبل" -حتى الآن- أي تعليق على هذه المشكلة، وليس من الواضح السبب الخاص بها، ولكن خبراء أشاروا إلى أن هذا الخلل قد يكون مرتبطًا بارتباط الصور التي ستكون عليها التعديلات؛ وخاصة "لايف فوتوز" أو "آي كلاود فوتوز".