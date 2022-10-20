شركة TestCrew.. حضور متميز في المحافل التقنية العالمية

هذا العام تشارك TestCrew كشركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات جودة البرمجيات ضمن جناح "صُنع في السعودية"، وتحت مظلّة هيئة الصادرات السعودية؛ إذ تم عرض العديد من الحالات العملية لدى الزوار، ومشاركة قصص النجاح في التعامل مع مختلف الجهات والمساهمة في تطوير مستويات جودة برمجياتهم من ناحية تنفيذ الاختبارات الوظيفية والأمنية والاختبارات المتعلقة بالتحمل والاستخدام، وصولًا إلى تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الاعتمادات الدولية في هذا الشأن.