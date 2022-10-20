شركة TestCrew.. حضور متميز في المحافل التقنية العالمية

انتهت فعاليات أسبوع جايتكس 2022 في دبي، وأُسدل الستار على مجموعة من الفعاليات المنعقدة في مركز دبي للتجارة العالمية، الذي ضمت أروقته أنشطة وأحداثًا تقنية وعروضًا شيقة بمشاركة أكبر الجهات والشركات التقنية. سعت تلك الشركات خلال أيام المعرض لعرض ومشاركة منتجاتها الرقمية والأنظمة التقنية وفق أحدث التوجهات العالمية؛ حيث حضرت أكثر من 5000 جهة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها من 97 دولة، وبتوافد أكثر من 100 ألف زائر من مختلف دول العالم.
هذا العام تشارك TestCrew كشركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات جودة البرمجيات ضمن جناح "صُنع في السعودية"، وتحت مظلّة هيئة الصادرات السعودية؛ إذ تم عرض العديد من الحالات العملية لدى الزوار، ومشاركة قصص النجاح في التعامل مع مختلف الجهات والمساهمة في تطوير مستويات جودة برمجياتهم من ناحية تنفيذ الاختبارات الوظيفية والأمنية والاختبارات المتعلقة بالتحمل والاستخدام، وصولًا إلى تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الاعتمادات الدولية في هذا الشأن.
في هذا الصدد عبّر الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ صلاح الحميضي، عن اعتزازه بالانطباع الذي تسعى الشركة لإيصاله من خلال مشاركتها في المعارض العالمية بهدف تعزيز مركز الريادة للشركات السعودية في قطاع التقنية، وعكس صورة مشرفة للمنتجات الوطنية بين الجهات الأخرى إقليميًّا ودوليًّا. كما عبر عن افتخاره بدور الشركة ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة عبر التقدم في المؤشرات العالمية المعنية بجودة المنتجات الرقمية وتطور الحكومة الإلكترونية عالميًّا.
شكل تواجد شركة TestCrew في معرض جايتكس نقلة نوعية وخطوة كبيرة في مسار التواجد العالمي والإقليمي للشركات السعودية؛ حيث استطاعت الشركة أن تتبوّأ مكانة كبرى بين الشركات التقنية العالمية.
تحققت هذه النقلة للشركة عبر مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها في جناح الصادرات السعودية مع شركات تقنية عالمية مثل IBM وAtlassian وNCC Group وشركة New Relic.
بالإضافة لذلك تضمنت مشاركة TestCrew توقيع اتفاقية للاستحواذ على ما نسبته 10% من حصة شركة 9 Yards Technology؛ مما يُشكل خطوة متميزة في طريق تصدير الحلول الرقمية السعودية للأسواق العالمية.
بالإضافة لذلك شكّل معرض جايتكس فرصة عظيمة لشركة تست كرو لعرض منتجاتها وحلولها الفريدة في مجال ضمان جودة البرمجيات، والتي تعمل على رفع مستوى الجودة والأمان في البرامج والأنظمة لدى الشركات والجهات المستفيدة من خدمات الشركة. أطلقت الشركة مؤخرًا حزمة جديدة من المنتجات والحلول الرقمية التي تخدم القطاع المالي والصحي والعسكري والخدمات العامة؛ بحيث تساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والجودة التقنية في تلك القطاعات.
هذا وقد زار جناح الشركة العديد من الشخصيات الاعتبارية الهامة، مثل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العربية المتحدة، والعديد من الضيوف الذين يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون لها، فقد انعقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات في فترة المعرض لمناقشة آفاق الشراكة وسبل التعاون وكيفية الارتقاء بجودة التطبيقات والبرامج مع مختلف الجهات.
الجدير بالذكر أن معرض جايتكس يعد من أهم الأحداث العالمية التي يتم تنظيمها سنويًّا في مركز دبي للتجارة العالمية، ويعتبر حدثًا للشركات لاستعراض إمكانياتها المرتبطة بقطاع التقنية الذي يعتبر محورًا رئيسيًّا في صناعة وتشكيل المستقبل.
يُسهم معرض جايتكس في تمكين الشركات والجهات من أجل مشاركة رؤاها الحديثة، واستكشاف أفكارها المبتكرة في مجالات تقنية حديثة مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والأجهزة الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة وعلم البيانات وتعلم الآلة، واستخدام ذلك في التقنيات الطبية واللوجستية. يشمل المعرض أيضًا تجارب وعروضًا تفاعلية حية لمنتجات وحلول تقدمها الشركات، بالإضافة لحوارات ونقاشات تقنية وورش عمل حول التوجهات الحالية والفرص الواعدة في المستقبل.