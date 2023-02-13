"البصمة البيومترية".. حل جديد لمشكلة "كلمة السر" شعاره "قبو افتراضي"

إن كانت كلمة المرور في الإنترنت حلًّا جيدًا يُشعر المستخدم بالأمان وتحفظ معلوماته بعيدًا عن المتطفلين نسبيًّا؛ فإنها في الوقت ذاته تثير مشكلتين؛ فالبعض ينساها فتحبس ما في داخل الأجهزة الإلكترونية من بيانات، ومع تطور أدوات القراصنة أصبحت كلمات السر عرضة للاختراق، خاصة في حال عدم تحديثها باستمرار.