"تويتر" تُغَيّر رسميًّا "حسابها الرسمي" إلى "X".. لكنها تواجه هذه المشاكل

وهناك المئات من الشركات؛ بما في ذلك Microsoft وMeta، التي تمتلك علامات تجارية لأشكال مختلفة من "X"؛ وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام الدعاوى القضائية وغيرها من المشاكل القانونية التي سيواجهها ماسك.