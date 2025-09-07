رئيس "كوالكوم": معالجات "إنتل" ليست بالجودة الكافية حتى الآن

اعترف رئيس شركة "كوالكوم" الأمريكية كريستيانو آمون بأن معالجات "إنتل" الحالية ليست متطورة بما يكفي حتى الآن.
وقال آمون إن صناعة الرقائق في "كوالكوم" لا تزال معتمدة على شركتي "تي إس إم سي" التايوانية و"سامسونج" الكورية الجنوبية.
وأشار إلى أن "كوالكوم" تسعى حاليا لكسب عملاء في مجال صناعة السبائك، فيما تسعى للتوسع خارج نطاق الهواتف الذكية لتشمل قطاع السيارات.
وتابع بقوله "إذا تمكنت إنتل من تطوير تقنياتها التصنيعية لإنتاج رقائق أكثر كفاءة، فإن كوالكوم ستفكر في أن تصبح عميلًا.
و تشهد الشركة، التي تتخذ من سان دييغو مقرًا لها، والتي تحصل على معظم إيراداتها من بيع المعالجات التي تُعدّ جوهر هواتف أندرويد الذكية، تحولًا خاصًا بها، ولكن من قاعدة أقوى من إنتل التي تواجه انكماشًا في المبيعات.
وتدفع كوالكوم بتكنولوجيا الهاتف المحمول الخاصة بها إلى أسواق جديدة، مثل السيارات، سعيًا لتحقيق نمو في الإيرادات لا يعتمد على طفرة الهواتف الذكية.
وقد أبلغت الشركة المستثمرين أنها تستطيع تحقيق إيرادات بقيمة 22 مليار دولار من السيارات والأجهزة المتصلة بحلول عام 2029.