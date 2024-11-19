لمنافسة "آيباد".. "جوجل" تنوي دمج نظاميْ تشغيل خاصين بها

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي حاليًا دمج نظاميْ تشغيل خاصيْن بأجهزتها مع بعضهما؛ من أجل الدخول في منافسة قوية مع شركة "أبل" بالأخص في مجال الحواسيب اللوحية.
وأوضحت التقارير أن "جوجل" اتخذت قرارًا بدمج نظامي تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس"؛ بحيث ستتحول كل الأجهزة والحواسيب اللوحية العاملة بـ"كروم أو إس" لنظام "أندرويد"، لمنافسة أقوى وأشد مع "آيباد".
وكانت "جوجل" قد أعلنت في يونيو الماضي، أن نظام "كروم أو إس" سيبدأ في استخدام أجزاء من نظام "أندرويد"؛ ولكن المصادر حاليًا تقول إن عملية الدمج ستكون شبه كاملة تقريبًا.
ولم توضح المصادر كيف ستجعل "أندرويد" حواسيبها اللوحية منافسًا قويًّا لـ"آيباد" الذي يعتمد على نظام تشغيل خاص به وهو "آيباد أو إس".
ولفتت المصادر إلى أن عملية الدمج قد تستغرق سنوات عدة، خاصة وأن لكل نظام تشغيل منهما خوادمه وطرق تشغيله الخاص به، ولكن يبدو أن باكورة هذا الدمج ستكون حاسبًا محمولًا جديدًا ستطلقه الشركة تحت اسم "بيكسل"، ليحل بديلًا عن "كروم بوك" الشهير.