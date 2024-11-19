لمنافسة "آيباد".. "جوجل" تنوي دمج نظاميْ تشغيل خاصين بها

ولفتت المصادر إلى أن عملية الدمج قد تستغرق سنوات عدة، خاصة وأن لكل نظام تشغيل منهما خوادمه وطرق تشغيله الخاص به، ولكن يبدو أن باكورة هذا الدمج ستكون حاسبًا محمولًا جديدًا ستطلقه الشركة تحت اسم "بيكسل"، ليحل بديلًا عن "كروم بوك" الشهير.