"فيفو" تنشر مقطع فيديو ترويجي لهاتفها "إكس 200 برو" يستعرض قدرات الكاميرا القوية

بدأت شركة "فيفو" في الترويج لهاتفها المرتقب "إكس 200 برو" قبل إطلاقه بصورة رسمية في الأسواق، مستعرضة قدرات الكاميرا القوية للهاتف.
ويظهر مقطع الفيديو، قدرات ومتانة الجهاز ومهارات الكاميرا المميزة، وأبرزها وجود قدرات تقريب 10 أضعاف بدقة عالية.
ويتضمن الإعلان أيضاً أن هاتف "فيفو إكس 200 برو" به مستشعر من نوع "إل واي تي- 818" بدقة 50 ميجابيكسل، الذي تمّ تصميمه مع "سوني".
وسيدعم الهاتف كذلك تقنية "لايف فوتوز"، المتوافقة مع التقنية ذاتها الموجودة في أجهزة "أبل".
وتمّ تزويد الهاتف أيضاً بكاميرا منظار بدقة تصل إلى 200 ميجابيكسل مع طول بؤري 135 مم، مع وضع مخصّص للتصوير عن بُعد.
وسيستخدم الهاتف معالجاً من نوع "ميديا تك ديمنستي 9400"، لكن لم تكشف الشركة بعد معلومات عن سعات التخزين أو الأسعار.