"ميتا" تستخوذ على شركة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي

استحوذت شركة "ميتا" الأمريكية على شركة "مانوس" السنغافورية المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الأغراض.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الأتمتة في منتجات "ميتا" الموجهة للمستهلكين والشركات.
سبق وأطلقت شركة "مانوس" أول نظام ذكاء اصطناعي عام لها في وقت سابق من هذا العام، والذي يُمكنه تنفيذ مهام معقدة مثل أبحاث السوق والبرمجة وتحليل البيانات.
وادعت الشركة أنها حققت متوسط إيرادات سنوية يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي بعد 8 أشهر فقط من إطلاقها، بينما تجاوز معدل إيراداتها السنوية 125 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت ميتا، في بيان لها، أن هذا الاستحواذ يهدف إلى تسريع وتيرة ابتكارات الذكاء الاصطناعي للشركات، ودمج الأتمتة المتقدمة في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة ميتا أن "مانوس" تلبي بالفعل الاحتياجات اليومية لملايين المستخدمين والشركات حول العالم، وأنها تخطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من الشركات.
ووفقًا للشركتين، ستواصل مانوس تقديم خدمة الاشتراك دون انقطاع.
وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى لشروط الاستحواذ، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصفقة تمت بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وأضاف التقرير أن الشركة الناشئة كانت تسعى لجولة تمويل جديدة بقيمة ملياري دولار عندما تواصلت معها ميتا.
وبرزت مانوس كلاعب بارز في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام بعد أن زعمت أن روبوت الدردشة الخاص بها يقدم أداءً متفوقًا على برنامج "ديب ريسيرش" من "أوبن إيه آي".
وقال شياو هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "مانوس"، في بيان صحفي: "إن الانضمام إلى ميتا يتيح لنا البناء على أساس أقوى وأكثر استدامة دون تغيير طريقة عمل مانوس أو آلية اتخاذ القرارات".