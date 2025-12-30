"ميتا" تستخوذ على شركة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأوضحت ميتا، في بيان لها، أن هذا الاستحواذ يهدف إلى تسريع وتيرة ابتكارات الذكاء الاصطناعي للشركات، ودمج الأتمتة المتقدمة في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي.