تليجرام يطرح تحديثاً.. تعرَّف على التحسينات المميزة الجديدة

استعانت تليجرام في هذه الرموز الجديدة بمنصة "إيموجي" الخاصة بها، التي أطلقتها الشهر الماضي، التي تسمح لأي شخص بتحميل الرموز التعبيرية المتحركة المخصصة الخاصة به، وتتوسع لوحة الرموز التعبيرية الآن لاستيعاب مزيدٍ من حزم الرموز التعبيرية بصيغها كافة.