تليجرام يطرح تحديثاً.. تعرَّف على التحسينات المميزة الجديدة

أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" عن طرحه تحديثاً جديداً لإصدارَيْه على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وأوضح موقع "جي إس آرينا" في رصده أبرز التحديثات والميزات الجديدة في "تليجرام"، أن ردود الفعل ورسائل الدردشة وحالات الرموز التعبيرية وتحسينات واجهة المستخدم أبرز تلك الميزات.
ويمكن تحديث تليجرام مستخدمي حساب "برميوم" بمقابل مادي استخدام ردود فعل لا نهائية، فيما يمكن للحسابات العادية استخدام 3 رموز تعبيرية متحركة.
استعانت تليجرام في هذه الرموز الجديدة بمنصة "إيموجي" الخاصة بها، التي أطلقتها الشهر الماضي، التي تسمح لأي شخص بتحميل الرموز التعبيرية المتحركة المخصصة الخاصة به، وتتوسع لوحة الرموز التعبيرية الآن لاستيعاب مزيدٍ من حزم الرموز التعبيرية بصيغها كافة.
وتتوافر الآن حالات "إيموجي" لمستخدمي "برميوم"، مع القدرة على تعيين أي رمز تعبيري أو مخزون أو مخصص، كحالة ملف تعريف، كم يمكن ضبط حالات الرموز التعبيرية بحيث تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية معينة.
ولتعيين حالة "إيموجي" على تليجرام، عليك فقط أن تنقر مع الاستمرار فوق شارة "برميوم" في ملفك الشخصي.
يتيح التحديث الجديد أيضاً اسم مستخدم لكل مستخدم بتنسيق جديد باسم، حيث يمكن تطبيق التنسيق الجديد لفك الارتباط مع المجموعات والقنوات المختلفة، لتعتمد على النقاط بدلا من الشرطة المائلة المعتادة (/).
وأشارت تليجرام إلى أن التحديثات الجديدة ستصل إلى إصدارها في "أندرويد" أولاً وبعدها يتصل إلى نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون".
وسيحصل إصدار تليجرام على "آيفون" على صفحة إعدادات فقاعية جديدة، تحتوي على أيقونات متحرّكة جديدة.