قطعة من "الحضارة الصينية".. الكشف عن تصميم هاتف "هونور ماجيك 6 برو" المرتقب

ومن المقرر أن تكشف "هونور" رسميًّا عن الهاتف في حدث كبير يمتد ليومين كاملين في الفترة من 10 إلى 11 يناير المقبل؛ حيث ستقدم خلالهما سلسلة "ماجيك 6" وواجهة المستخدم "ماجيك أو إس 8.0".