قطعة من "الحضارة الصينية".. الكشف عن تصميم هاتف "هونور ماجيك 6 برو" المرتقب

كشف جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "هونور" الصينية الرائدة، عن تصميم الهاتف المرتقب "هونور ماجيك 6 برو"، والمتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًّا في 10 يناير الجاري.
ووصف تشاو الهاتف بأن تصميمه يجعله "قطعة من الحضارة الصينية" الممتدة لأكثر من 5 آلاف عام، بالإضافة إلى أنه يتضمن حيوية القرن التاسع عشر؛ فيما يخص الشكل الدائري لجزيرة الكاميرا؛ بحسب وصفه.
ويُظهر التصميم أن "هونور" تلتزم في هاتفها الجديد بتصميم جزيرة الكاميرا الثلاثية؛ وهو ما اعتمدت عليه في تصميمها وطلائها بلون أخضر مستوحى من الحضارة الصينية.
أما بالنسبة للمواصفات، فتظهر أن خيارات التخزين في الهاتف سيأتي بثلاثة خيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.
ومن المقرر أن تكشف "هونور" رسميًّا عن الهاتف في حدث كبير يمتد ليومين كاملين في الفترة من 10 إلى 11 يناير المقبل؛ حيث ستقدم خلالهما سلسلة "ماجيك 6" وواجهة المستخدم "ماجيك أو إس 8.0".