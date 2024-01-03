"سامسونج" تكشف النقابَ عن 3 شاشات ألعاب استثنائية.. هذه مواصفاتها

كشفت شركةُ "سامسونج" الكورية الجنوبية النقابَ عن 3 شاشات ألعاب، وصفتها بالاستثنائية المضادّة للتوهج، خلال معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في "لاس فيغاس" الأمريكية.
وتتميّز كلُّ شاشة بتقنية مضادّة للتوهّج، تجعلها تقلّل التوهج في ضوء النهار ولا تظهر انعكاسات الضوء المحيط.
وجاءت الشاشة الأولى "أوديسي أوليد جي 95 إس دي" بقياس 49 بوصة، بشكل منحنٍ فائق الاتساع، وتوفر دقة "دي كواد إتش دي" بمعدل "5120×1440" بيكسل، ووقت استجابة يبلغ "0.03" ميللي ثانية، ومعدل تحديث "240" هرتز.
وتوفّر هذه الشاشةُ إمكانيةَ الوصول إلى كلٍّ من: منصة التلفزيون الذكية من سامسونج، ومركز الألعاب السحابي الخاص بالشركة.
أما بالنسبة لشاشة "أوديسي أوليد جي 80 إس دي" فتعدُّ أولَ شاشة ألعاب "أوليد" مسطحة بقياس "32" بوصة خاصة بسامسونج.
وتتميّز الشاشة بدقة "4 كى ألترا إتش دي" بمعدل "3840×2160" بيكسل، ووقت استجابة "0.03" ميللي ثانية، ومعدل تحديث "240" هرتز.
وتمّ تصميم هذه الشاشة الرفيعة للغاية للمكاتب الضيقة، بعرض يقلّ قليلًا عن أربعة ملليمترات، وتبلغ ذروة السطوع "450" شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة مزودة بتقنية "CoreLighting+" لأنظمة الإضاءة المحيطة الفريدة.
أما الشاشة الثالثة "أوليد جي 60 إس دي" فهي صغيرة نسبيًّا بقياس "27" بوصة، بمعدل تحديث "360" هرتز، ودقّة "كواد إتش دي" بمعدل "2560×1440" بيكسل.
وتأتي هذه الشاشة أيضًا مزودة بتقنية "CoreLighting +" من سامسونج، من أجل التلاعب المحيطي، وعامل الشكل المعدني النحيف.
ويمكن تعديل الشاشة لتوفير الراحة من خلال الإمالة والدوران المحوري والمحوري.