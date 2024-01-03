"سامسونج" تكشف النقابَ عن 3 شاشات ألعاب استثنائية.. هذه مواصفاتها

وتمّ تصميم هذه الشاشة الرفيعة للغاية للمكاتب الضيقة، بعرض يقلّ قليلًا عن أربعة ملليمترات، وتبلغ ذروة السطوع "450" شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة مزودة بتقنية "CoreLighting+" لأنظمة الإضاءة المحيطة الفريدة.