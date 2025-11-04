"أبل" تطلق تحديثا أنظمة تشغيل "آيفون" و"آيباد" و"ماك"... تعرف على ما هو جديد

وتحصل معظم المنصات أيضًا على عدد قليل من التغييرات الأصغر، حيث تم تعديل المنبه في iOS بحيث يمكن للمستخدمين تأجيل المنبه بزر واحد ولكن سيحتاجون إلى التمرير لإيقافه تمامًا، وهي ميزة رائعة للأشخاص الذين يميلون إلى الضغط على الأزرار دون الاستيقاظ تمامًا.