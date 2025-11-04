"أبل" تطلق تحديثا أنظمة تشغيل "آيفون" و"آيباد" و"ماك"... تعرف على ما هو جديد

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحديثا لأنظمة تشغيل أجهزتها التي تعتمد على أنظمة تشغيل "آي أو إس 26.1" و"آيباد أو إس 26.1" و"ماك أو إس 26.1".
وأوضحت "أبل" أن التحديث يتضمن ميزات جديدة جديرة بالملاحظة بالإضافة لإصلاح عدد من المشاكل التي أبلغ عنها المستخدمين.
ولعل أبرز هذه التغييرات هو عناصر تحكم "الزجاج السائل" الجديدة.
ويعتبر هذا التحديث ليس الأول الذي تحصل عليه أنظمة التشغيل هذه منذ إصدارها في سبتمبر، ولكنه أول تحديث يضيف تغييرات وتعديلات مهمة على الميزات الحالية، ويعالج الشكاوى والأخطاء المبكرة التي تأتي حتمًا مع أي تحديث رئيسي لنظام التشغيل.
من أكبر التغييرات في معظم المنصات هو عنصر تحكم جديد في شفافية Liquid Glass، والذي يخفف من حدتها دون تعطيل التأثير تمامًا.
ويمكن للمستخدمين البقاء مع المظهر الشفاف الافتراضي لرؤية المظهر الأكثر وضوحًا وزجاجية والذي يسمح بظهور المزيد من المحتويات أسفل الزجاج السائل، أو المظهر الملون الجديد للحصول على خلفية أكثر تعتيمًا تُظهر فقط أشكالًا وألوانًا غامضة لتحسين قابلية القراءة.
وبالنسبة لمستخدمي "آيباد"، يُعيد التحديث إضافة نسخة مُحدثة من وضع تعدد المهام "سلايد أوفر"، والذي يستخدم التمرير السريع لاستدعاء وإغلاق تطبيق فردي فوق التطبيقات التي تستخدمها بالفعل.
وتحصل معظم المنصات أيضًا على عدد قليل من التغييرات الأصغر، حيث تم تعديل المنبه في iOS بحيث يمكن للمستخدمين تأجيل المنبه بزر واحد ولكن سيحتاجون إلى التمرير لإيقافه تمامًا، وهي ميزة رائعة للأشخاص الذين يميلون إلى الضغط على الأزرار دون الاستيقاظ تمامًا.
ويمكن أيضًا تعطيل إيماءة "التمرير لفتح الكاميرا" على شاشة القفل، وسيلاحظ مستخدمو أجهزة ماك أيضًا جودة صوت أفضل لمكالمات FaceTime "في ظروف النطاق الترددي المنخفض".
ومن بين الميزات البارزة الموعودة التي لم تُضاف بعد إلى جميع أنظمة التشغيل هذه، أبرزها "سيري الأكثر تخصيصًا" التي وعدت بها أبل العام الماضي ثم أجّلتها.
وصرّح مسؤولو أبل التنفيذيون بأن إصدارات أنظمة التشغيل لهذا العام تتضمن تحسينات على نماذج اللغة وجوانب أخرى من "أبل إنتليجنس"، مما يُمكّن "سيري الأكثر تخصيصًا" من تلبية معايير الجودة الخاصة بالشركة.