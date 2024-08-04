"جوجل" تُزيل إعلان "أولمبياد الذكاء الاصطناعي" بعد ردود فعل عنيفة بشأنه

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، إزالتها إعلان "أولمبياد الذكاء الاصطناعي"، الذي أثار ردود فعل عنيفة من المستخدمين، الذين وصفوه بأنه مثير للاشمئزاز.
وأثار إعلان جوجل لروبوت الدردشة "جيمني" -بصورة كبيرة- حالة من الجدل الواسعة؛ حيث استبدلت الشركة في إعلانها إبداع الطفل وأصالته وعواطفه بالذكاء الاصطناعي أو أجهزة الكمبيوتر.
واشتكى عدد كبير من المستخدمين من أن الفيديو يصور فتاة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسالة إلى سيدني ماكلولين ليفرون، العداءة وعداءة الحواجز للولايات المتحدة، والتي تَصادف أنها الرياضية المفضلة لابنته.
ورغم إعلان جوجل نيتها إزالة الإعلان؛ إلا أنه لا يزال موجودًا في يوتيوب حتى الآن.
وأوضحت جوجل: "بينما تم اختبار الإعلان جيدًا قبل بثه، نظرًا للتعليقات؛ قررنا التخلص التدريجي من الإعلان من دورة الألعاب الأولمبية لدينا".
وأردفت: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة رائعة لتعزيز الإبداع البشري، ولكن لا يمكن أبدًا أن يحل محله، وكان هدفنا إنشاء قصة حقيقية تحتفل بفريق الولايات المتحدة".