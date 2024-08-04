"جوجل" تُزيل إعلان "أولمبياد الذكاء الاصطناعي" بعد ردود فعل عنيفة بشأنه

وأردفت: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة رائعة لتعزيز الإبداع البشري، ولكن لا يمكن أبدًا أن يحل محله، وكان هدفنا إنشاء قصة حقيقية تحتفل بفريق الولايات المتحدة".