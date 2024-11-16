"جوجل" تقدّم أداة إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد من تطبيقاتها

أعلنت شركةُ "جوجل" الأمريكية عن تقديمها أداةً جديدة لإنشاء الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خدمات "جيمني" إلى عدد من تطبيقاتها العاملة مثل تطبيق "مستندات جوجل".
وأوضحت الشركة الأمريكية أنّ الأداة الجديدة ستظهر للمستخدمين في "جوجل دوكس" على الجانب الأيمن؛ ما يمكّنهم من إضافة صور مولدة بالذكاء الاصطناعي في كتاباتهم المختلفة.
وتمّ توفير مولد الصور الجديد في خدمات "جوجل وورك سبيس" المدفوعة المختلفة؛ مثل "جيمني إنتربرايز"، و"بزنس إيديوكيشن"، و"إديوكيشن بريموم"، وداخل إضافات "جوجل وان أيه آي بريموم".
ستكون الميزةُ الجديدة متاحةً فقط لإصدارات سطح المكتب، بحيث يمكن تجربتها في حسابات العمل أو المدرسة.
من أجل استخدام الميزة للصور وصور الغلاف في المستندات باستخدام "جيمني"، يمكن للمستخدمين التوجه إلى خيار "ساعدني في إنشاء صورة" في تطبيق "مستندات جوجل".
ويمكن بعدها العثور على هذا في خيار الصورة ضمن الإدراج، وسيؤدي هذا إلى فتح لوحة على اليمين حيث يمكن للمرء إدخال مطالبة.
علاوة على ذلك يمكن تخصيص الصورة للمستخدمين النقر فوق إضافة نمط، وعند النقر فوق "إنشاء" ستولّد الأداةُ العديدَ من الصور المقترحة لإدراج الصورة في المستند، يحتاج المرء إلى النقر فوقها.
ويمكن للمستخدمين اختيار نسب العرض إلى الارتفاع المربعة أو الأفقية أو حتى الرأسية للصور؛ لضمان ملاءمتها لتخطيط المستند.
وتتيح الأداةُ أيضًا للمرء إنشاءَ صور غلاف كاملة تمتدُّ عبر مستند بلا صفحات.
وبعد إدراج الصورة يمكن للمستخدمين النقر فوقها لرؤية خيارات مثل استبدال الصورة وإعادة الوضع والبحث عن نص بديل وحذف.
ووفقًا لجوجل: يتعلم "جيمني فور وورك سبيس" باستمرار؛ لذلك تشجع جوجل مستخدميه على تقديم اقتراحات في حالة وجود صور غير دقيقة وإرسالها كملاحظات.
وأضافت قائلة: "يمكن استخدام تعليقاتك لتحسين ميزات مساحة العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتوسيع جهود جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي".
وتدعم ميزة إنشاء صورة أحدث مولد "إميجين 3" من جوجل، والذي، وفقًا للشركة، يوفّر تفاصيل أفضل وإضاءة أكثر ثراءً وأعمالًا فنية أقلّ تشتيتًا.