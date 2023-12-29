"إل جي" تُطوّر روبوتًا يمكنه مراقبة حيواناتك الأليفة نيابةً عنك

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية تطويرها روبوتًا ذا قدمين، يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه مراقبة حيواناتك الأليفة نيابة عنك.
وعرضت "إل جي" الروبوت للمرة الأولى في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.
وسيتمتع الروبوت أيضًا بمجموعة واسعة من القدرات، بدءًا من إعلامك بأنك تركت مكيف الهواء قيد التشغيل أثناء وجودك بعيدًا، إلى مراقبة حيوانك الأليف أثناء وجودك في العمل.
ويمكن كذلك للروبوت إخبارك بتوقعات الطقس وتذكيرك بمواعيد تناول أدويتك في توقيتاتها مثل باقي المساعدات الذكية الأخرى.
وسيتم تشغيل الروبوت من خلال منصة "كوالكوم روبوتيكس آر بي 5"، والتي تتضمن مزيجًا من الأجهزة والبرامج التي تقوم بتشغيل برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوت، وتشمل بعض هذه الميزات قدرته على التعرف على الوجوه والأصوات، ومعالجة مشاعر مَن حوله والمشاركة في المحادثة.
وتقول "إل جي": إن الروبوت سيكون قادرًا على الترحيب بك عند باب منزلك، وتحليل مشاعرك وتشغيل الموسيقى إما لتعزيز مزاجك الجيد أو تهدئتك للنوم.
ويمكنه أيضًا "التعبير" عن طريق تغيير وضعيته بفضل مفاصل ساقيه المفصلية.
كما أن الروبوت مزود بكاميرا في وجهه ومكبر صوت وأجهزة استشعار مختلفة في جميع أنحائه تمنحه القدرة على التنقل والتحدث والاستماع.
ويمكنه أيضًا قياس جودة الهواء الداخلي ودرجة الحرارة، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن ربطه بالفعل بنظام المنزل الذكي والتحكم في منظم الحرارة الخاص بك.