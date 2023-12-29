"إل جي" تُطوّر روبوتًا يمكنه مراقبة حيواناتك الأليفة نيابةً عنك

وسيتم تشغيل الروبوت من خلال منصة "كوالكوم روبوتيكس آر بي 5"، والتي تتضمن مزيجًا من الأجهزة والبرامج التي تقوم بتشغيل برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوت، وتشمل بعض هذه الميزات قدرته على التعرف على الوجوه والأصوات، ومعالجة مشاعر مَن حوله والمشاركة في المحادثة.