قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث "آي أو إس 18" و"أبل إنتليجنس"

وسَط ترقب للكثير من عشاق هواتف "آيفون" لمؤتمر أبل المنتظر الذي ستعلن فيه عن هواتف "آيفون 16" الجديدة ونظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 18"، تظهر تساؤلات عديدة بشأن الهواتف المؤهلة للتحديث الجديد أو للحصول على خدمات الذكاء الاصطناعي "أبل إنتلجينس".
وجاءت قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث "آي أو إس 18" على النحو التالي:
- آيفون إس إي (الجيل الثاني أو الأحدث)
- آيفون إكس آر
- آيفون إكس إس
- آيفون إكس إس ماكس
- آيفون 11
- آيفون 11 برو
- آيفون 11 برو ماكس
- آيفون 12
- آيفون 12 ميني
- آيفون 12 برو
- آيفون 12 برو ماكس
- آيفون 13
- آيفون 13 ميني
- آيفون 13 برو
- آيفون 13 برو ماكس
- آيفون 14
- آيفون 14 بلس
- آيفون 14 برو
- آيفون 14 برو ماكس
- آيفون 15
- آيفون 15 بلس
- آيفون 15 برو
- آيفون 15 برو ماكس
وتقول المصادر إن أي هاتف آيفون من طرازٍ تم تصنيعه عام 2017 أو أقدم مثل آيفون 8 أو آيفون إكس؛ لن يتمكن من الحصول على تحديثات "آي أو إس 18".
قائمة الأجهزة المتوافقة مع خدمات "أبل إنتليجنس":
الأجهزة الوحيدة المؤهلة حاليًا للحصول على تحديثات وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل، هي هواتف "آيفون 15 برو" أو "آيفون 15 برو ماكس"، وبالطبع هواتف "آيفون 16" الجديدة المرتقبة.