تقارير تكشف توقعات "أبل" بشأن هواتف "آيفون 15"

كشفت تقارير صحفية توقعات شركة أبل الأمريكية بشأن مبيعات هواتفها "آيفون 15".
وأفاد تقرير منشور عبر موقع "9 تو 5 ماك" المعني بأخبار أبل بأن أبل تتوقع انخفاضاً في إنتاج ومبيعات هواتف "آيفون 15" مقارنة بهواتف "آيفون 14".
ويعتقد المحللون أن الطلب على هواتف "آيفون" سينخفض من 83 مليون وحدة إلى 77 مليون وحدة بحلول نهاية هذا العام؛ بسبب مشكلات العرض وانخفاض الطلب عن المعتاد.
وأورد التقرير أن مشكلات الإنتاج التي تواجهها هواتف "آيفون 16" المرتبطة بصورة رئيسية بمستشعرات كاميرا "سي إم أو إس" من سوني، وكذلك إطارات التيتانيوم الجديدة لطرازات "برو"، والشاشة الجديدة ذات الحواف الدقيقة.
وتوقعت المصادر أن يتم دعم هواتف "آيفون 16" بكاميرات فائقة الجودة بدقة تصل إلى 48 ميجابيكسل، كذلك دعمه لتقنيات الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة "واي فاي 7".