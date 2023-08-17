تقارير تكشف توقعات "أبل" بشأن هواتف "آيفون 15"

ويعتقد المحللون أن الطلب على هواتف "آيفون" سينخفض من 83 مليون وحدة إلى 77 مليون وحدة بحلول نهاية هذا العام؛ بسبب مشكلات العرض وانخفاض الطلب عن المعتاد.