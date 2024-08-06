"سامسونج" تصدر تحديثًا بالغ الأهمية.. وجوجل تتحدث عن "تهديد خطير"

أصدرت شركة "سامسونج" تحديثًا أمنيًّا لملايين المستخدمين لهواتف "جلاكسي"، وصفته بأنه "بالغ الأهمية"؛ فيما تحدثت شركة "جوجل" المشغلة لنظام تشغيل "أندرويد" عن "تهديد خطير".
وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن "جوجل" أكدت وجود تهديد خطير جديد من نوع "زيرو داي" لأجهزة "أندرويد"، قائلة إن من المرجح أن تطرح تصحيحًا فوريًّا لأجهزة "بيكسل" الخاصة بها قريبًا.
ومن جانبها، قالت سامسونج إنها ستطرح تحديثًا أمنيًّا بالغ الأهمية لملايين المستخدمين لمعالجة هذه المشكلة الأمنية.
وترجع هذه الثغرة الأمنية -بحسب "جوجل"- إلى اكتشاف ثغرة في "نواة أندرويد"، يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد مع الحاجة إلى امتيازات تنفيذ النظام.
وتوقعت جوجل أن يتم طرح كل التحديثات الأمنية لهذه الثغرة خلال الساعات الـ48 المقبلة لكل الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، بعد إعلان الشركة الأمريكية عن تعاونها مع سامسونج بهذا الشأن.