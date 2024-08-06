"سامسونج" تصدر تحديثًا بالغ الأهمية.. وجوجل تتحدث عن "تهديد خطير"

وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن "جوجل" أكدت وجود تهديد خطير جديد من نوع "زيرو داي" لأجهزة "أندرويد"، قائلة إن من المرجح أن تطرح تصحيحًا فوريًّا لأجهزة "بيكسل" الخاصة بها قريبًا.