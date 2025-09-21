ما مدى قابلية هاتف "آبل" فائق النحافة للإصلاح؟

وتم رصد تثبيت كل من الشاشة والزجاج الخلفي في مكانهما بدون لاصق، بينما تستخدم البطارية لاصقًا يمكن فكه بأمان باستخدام تيار كهربائي منخفض الجهد، وهي تقنية قدمتها أبل مع آيفون 16 العام الماضي.