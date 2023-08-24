"أبل" تدعم مشروع قانون في ولاية أمريكية عارضته لسنوات

بموجب القانون، لا يمكن للمصنعين رفض إتاحة المعلومات أو المكونات بعد انتهاء فترات الضمان للأشخاص، وسيتم تغريم الشركات التي تنتهك القانون بمبلغ 1000 دولار يوميًا للانتهاك الأول، و2000 دولار للمخالفة الثانية، و5000 دولار يوميًا لمزيد من الانتهاكات بعد ذلك.