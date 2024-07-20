"كاسبيرسكي": مدة تصحيح الوضع بعد العطل العالمي في Windows غير معروفة

وأضاف: "بحسب التقارير من المصادر المفتوحة، قد يصل عدد الشركات المتضرّرة والأجهزة المستخدمة فيها، إلى المئات والآلاف على التوالي. في المرحلة الحالية، من الصعب تقدير المدة التي سيستغرقها تصحيح الوضع، لأن الصعوبة تكمن في أنه عند حدوث مثل هذه المشكلة، يجب إعادة تشغيل كل جهاز على حدة.. يجب التحميل في safe mode يدوياً؛ ومن غير الممكن القيام بذلك بمساعدة وسائل وأدوات التحكم".