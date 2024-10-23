"هواوي" تعلن رسميًّا الانفصال عن "أندرويد".. تعرف على مفاجآتها المرتقبة

أعلنت شركة "هواوي" الصينية رسميًّا نيتها الانفصال عن نظام تشغيل "أندرويد"؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، وتحدثت عن مفاجأة مرتقبة.
وأوضحت "هواوي"، أنها تنوي رسميًّا إطلاق نظام تشغيلها المنفصل "هارموني أو إس نيكست"؛ مشيرة إلى أنها بدأت حاليًا اختبارًا تجريبيًّا عامًّا للنظام.
وذكرت الشركة الصينية أن نظام التشغيل الجديد سيتم اختباره لعدد من هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية العاملة بمعالجات "كيرين" و"كونبينج" الخاصة بها.
وعلى عكس إصدارات "هارموني أو إس" السابقة، لن يدعم "هارموني أو إس نيكست" أي من تطبيقات "أندرويد".
ولفتت إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى طوّرت تطبيقات أصلية خاصة بنظام التشغيل مختلفة كليًّا عن تطبيقات "أندرويد"، بالأخص التطبيقات الخاصة بالتسوق والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت "هواوي": إن نظام التشغيل الجديد سيحتوي على 15 ألف تطبيق أصلي وخدمة إضافية، وإن كان هذا أقل بكثير من ملايين التطبيقات المتوفرة في متجري "جوجل بلاي" على "أندرويد" و"آب ستور" على هواتف آيفون.
كما كشفت شركة التكنولوجيا الصينية أن نظام التشغيل يحتوي على 110 ملايين سطر من التعليمات البرمجية، وزعمت أنه يحسن الأداء العام للأجهزة المحمولة التي تعمل عليه بنسبة 30%.
وذكرت كذلك أن "هارموني أو إس نيكست" يزيد من عمر البطارية بمقدار 56 دقيقة ويترك في المتوسط 1.5 جيجابايت من الذاكرة لأغراض أخرى غير تشغيل نظام التشغيل.