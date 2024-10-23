"هواوي" تعلن رسميًّا الانفصال عن "أندرويد".. تعرف على مفاجآتها المرتقبة

وقالت "هواوي": إن نظام التشغيل الجديد سيحتوي على 15 ألف تطبيق أصلي وخدمة إضافية، وإن كان هذا أقل بكثير من ملايين التطبيقات المتوفرة في متجري "جوجل بلاي" على "أندرويد" و"آب ستور" على هواتف آيفون.