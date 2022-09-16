تتبعك لأماكن عائلتك بات سهلاً..هكذا تتمتع بجديد "خرائط جوجل"!

وللبدء في الاطلاع، ينبغي أن يذهب المستخدم إلى تطبيق " جوجل مابس" على هاتفه الذكي، وعندئذ، يحتاج إلى كتابة موقع الشخص الذي يريد تتبعه، لكن شريطة أن يكون ممن يشاركون معك مواقع تواجدهم. وفي هذه المرحلة، ستظهر قائمة أمام المستخدم، والمطلوب منه هو أن يكتب إضافة "Add" في خانة تسمى صندوق الإشعارات "Notifications box".