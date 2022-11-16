إيلون ماسك يعلن طرح تقنية الحسابات الموثّقة مدفوعة الأجر من جديد

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ مالك "تويتر" الجديد، موعد طرح تقنية الحسابات الموثقة مدفوعة الأجر من جديد بعدما تمّ سحبها عقب طرحها بأيامٍ معدودة.
وأوضح ماسك؛ في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن خدمة توثيق الحسابات ستعود لمستخدمي "تويتر بلو" مدفوع الأجر بدءاً من يوم 29 نوفمبر.
وكان ماسك قد أوقف الخدمة بعد اجتياح الموقع من قِبل المخادعين والمحتالين، الذين انتحلوا صفة علامات تجارية ومشاهير وحسابات بارزة.
وأوضح ماسك؛ أن الحسابات الموثّقة مدفوعة الأجر ستعود بعد وضع ضوابط قوية لها، بعدما أعادت تويتر الحسابات الموثقة الرسمية العادية لطمأنة المعلنين.
وأوضح موقع إنغادجيت التقني المتخصص، أن تويتر رفضت حتى الآن الكشف عن الضوابط الجديدة التي وضعتها لمنع تكرار الأزمة السابقة.