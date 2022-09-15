"ديسكورد" يعيد خدمةً اندثرت منذ سنوات في عالم المحادثات عبر الإنترنت

وسيجد مستخدمو "دسكورد" تلك "المنتديات" موجودة أسفل قنواتهم المعتادة، ويمكن لكل مستخدم إنشاء المنتدى الخاص به؛ لكن مع التقيد بأذونات النشر وتعيين إرشادات المحادثة، وأن تكون متوافقة مع تقنية "أوتو مود" على ديسكورد، والتي تساعد على تنظيف المحادثات من أي محتوى مسيء.