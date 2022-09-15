"ديسكورد" يعيد خدمةً اندثرت منذ سنوات في عالم المحادثات عبر الإنترنت

أعاد تطبيق المحادثة الشهير "ديسكورد"، خدمةً كانت قد اندثرت منذ سنوات في عالم المحادثات عبر الإنترنت، ألا وهي "المنتديات".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "ديسكورد" أعلنت عن تحديث جديد يضيف قنوات "منتديات" جديدة، ستكون عبارة عن مساحة مخصصة لإجراء محادثات دون قلق من موجز الدردشة سريع الخطى.
وسيجد مستخدمو "دسكورد" تلك "المنتديات" موجودة أسفل قنواتهم المعتادة، ويمكن لكل مستخدم إنشاء المنتدى الخاص به؛ لكن مع التقيد بأذونات النشر وتعيين إرشادات المحادثة، وأن تكون متوافقة مع تقنية "أوتو مود" على ديسكورد، والتي تساعد على تنظيف المحادثات من أي محتوى مسيء.
وبالفعل بدأ ديسكورد في شرح مفهوم المنتديات للمستخدمين الأصغر سنًّا، الذين لم يعاصروا انطلاقتها في بدايات عصر الإنترنت.