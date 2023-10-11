ولاية أمريكية تُقِر قانونًا حاربت "أبل" و"جوجل" لإيقافه

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وبموجبه لن تحتاج الأجهزة الإلكترونية التي يقل سعرها عن 100 دولار إلا إلى الحصول على الأدوات والدليل المذكوريْن أعلاه لمدة 3 سنوات بعد تاريخ إنتاجها.