Apple تعلن عن iPhone SE الجديد: هاتف ذكي يتميز بالقوة وروعة التصميم

يتميز iPhone SE بنظام كاميرا جديد كلياً بقوة شريحة A15 Bionic، حيث يحتوي على كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل وفتحة عدسة ƒ/1.8 توفر ميزات تصوير حسابي رائعة من ضمنها ميزة HDR 4 الذكية، والأنماط الفوتوغرافية، وDeep Fusion، ونمط بورتريه.4 تستخدم ميزة HDR 4 الذكية التي ظهرت لأول مرة مع iPhone 13 Pro وiPhone 13 التجزئة الذكية لتطبيق تعديلات مختلفة في الألوان والتباين والتشويش على ما تصوّره مقابل الخلفية. وهو ما يضمن وضوح الأوجه جيداً في الأماكن التي ليس بها إضاءة كافية، وإمكانية تطبيق تعديلات على الأشخاص الموجودين في الصورة نفسها على نحو منفرد، مع توفر تعديلات مختلفة محسّنة لتناسب الإضاءة ولون بشرة كل شخص على حدة. وتتيح الأنماط الفوتوغرافية للمستخدمين إمكانية استخدام تفضيلاتهم الشخصية في التصوير مع كل صورة يلتقطونها مع الاستمرار في الاستفادة من معالجة الصور متعددة الإطارات التي تقدمها Apple. وتعمل التفضيلات المحددة مسبقاً والمخصصة عبر المشاهد والأهداف التي يتم تصويرها، وبخلاف الفلتر البسيط، على تطبيق التعديلات الصحيحة بذكاء على أجزاء مختلفة من الصورة لضمان الحفاظ على العناصر المهمة، مثل درجات لون البشرة المختلفة. وتستخدم ميزة Deep Fusion التعلم الآلي المتطور لإجراء معالجة دقيقة على مستوى البكسل لتحسين الشكل والتفاصيل والتشويش في كل جزء من أجزاء الصورة. أما معالج إشارة الصور في شريحة A15 Bionic، فيقدم فيديوهات محسنة جداً بمستوى تشويش أقل خاصة في الإضاءة الخافتة، ويحقق مستوى أفضل من توازن اللون الأبيض ولون بشرة أقرب إلى الواقع.