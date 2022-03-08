Apple تعلن عن iPhone SE الجديد: هاتف ذكي يتميز بالقوة وروعة التصميم

أعلنت شركة Apple اليوم عن جهاز iPhone SE، وهو iPhone جديد يتميز بقوته وروعة تصميمه وقدراته الاستثنائية وأدائه المتميز وسعر ولا أروع. ويأتي iPhone SE بتصميم صغير متين مع نظام iOS 15 ليقدم لمستخدميه تجربة; في غاية السلاسة. كما يتميز iPhone SE الجديد بترقيات مدهشة من ضمنها أداء شريحة A15 Bionic التي تتيح الاستفادة من الإمكانات المتطورة للكاميرا من أجل توفير تجربة أفضل في كل شيء بدءاً من تعديل الصور وصولاً إلى العمليات التي تتطلب طاقة هائلة مثل الألعاب والواقع المعزز. وفضلا عن تميزه بشبكة 5G، وعمر بطاري طويل، ومتانته معززة، يأتي جهاز iPhone SE بثلاثة ألوان جميلة هي سماء الليل، وضوء النجوم وPRODUCT)RED).سيتوفر iPhone SE للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 11 مارس، على أن يتوفر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18 مارس.
وقالت كيان درانس، نائب رئيس التسويق لمنتجات iPhone حول العالم لشركة Apple "لطالما كان iPhone SE خياراً رائجاً محبباً لعملائنا الحاليين وكذلك العملاء الجدد، وذلك بفضل روعة تصميمه، وأدائه الاستثنائي، وسعره المميز الذي في متناول الجميع. لقد صنعنا هذا العام جهاز iPhone SE الأقوى والأكثر متانة، مع عمر بطارية أطول بفضل شريحة A15 Bionic، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في عائلة iPhone 13 والتي تتيح تحقيق الاستفادة من ميزات الكاميرا المتطورة مثل ميزة HDR 4 الذكية، والأنماط الفوتوغرافية، وDeep Fusion". وبفضل شبكة 5G، يتيح iPhone SE للمستخدمين إجراء عمليات التنزيل والتحميل بشكل أسرع، والاستمتاع بجودة أعلى عند تشغيل الفيديوهات على الإنترنت، والتفاعل الفوري في التطبيقات، وغير ذلك الكثير. إن توفير الجيل الأحدث من التكنولوجيا والأداء الرائع بهذا السعر البسيط هو أمر لا يقدر على تحقيقه إلا Apple“.
يتميز iPhone SE بالصلابة والمتانة بقدر ما يتميز بشكله الجميل وتصميمه الزجاجي وهيكله المصنوع من الألومنيوم فائق الجودة كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء، فضلا عن أن الجانبين الآمامي والخلفي مصنوعان الآن من زجاج هو الأكثر صلابة ومتانة في أي هاتف ذكي، تماما مثلما هو الحال في الجانب الخلفي لجهازي iPhone 13 Pro وiPhone 13. كما صُمم على نحو يكفل الحماية من انسكاب السوائل المعروفة، حيث يقع ضمن تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.2 يتميز iPhone SE بزر الشاشة الرئيسية المعتاد مع Touch ID، وهي طريقة بديلة سهلة وآمنة تضمن السرية والخصوصية عند الدخول على التطبيقات ومنح الإذن لإجراء عمليات الشراء على App Store وإجراء معاملات Apple Pay، وغير ذلك الكثير.
تجعل قوة شرائح Apple Silicon جهاز iPhone قادراً على تقديم أداء رائد في مجاله وقدرات هائلة. ويأتي iPhone SE بشريحة A15 Bionic فائقة السرعة، التي استخدمت في iPhone 13، وهو ما يجعل كل تجاربك عليه أفضل، بداية من تشغيل التطبيقات وحتى التعامل مع المهام المعقدة، والتي تتم بكل سهولة ويسر. كما تضم شريحة A15 Bionic وحدة معالجة مركزية سداسية النوى قوية، وهي أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي على الإطلاق، مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة، وهو ما يجعل iPhone SE أسرع 1.8x من iPhone 8، وأسرع كثيرأ مقارنة بالأجهزة الأقدم. ويستطيع المحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة إجراء 15.8 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي بالنسبة لتطبيقات الجهات الخارجية، بالإضافة إلى إتاحة الاستفادة من ميزات أخرى في iPhone SE مثل ميزة Live Text "النص الحي" في الكاميرا مع نظام iOS 15، وميزة الإملاء على الجهاز. كما أن شريحة A15 Bionic مثالية للتصوير، والألعاب، وتجارب الواقع المعزز، إذ يمكنها إنجاز كل شيء بسهولة وانسيابية.
تتميز شريحة A15 Bionic بكفاءتها وتتوافق مع التركيبة الكيميائية لأحدث جيل من البطاريات، كما أنها تتكامل بشكل محكم مع iOS 12 من أجل تحسين عمر البطارية في iPhone SE. وعلى الرغم من التصميم الصغير لجهاز iPhone SE والتكنولوجيا الجديدة التي يأتي بها مثل شبكة 5G، فهو يتمتع ببطارية عمرها أطول من تلك الموجودة في الجيل السابق من iPhone SE وأجهزة iPhone مقاس 4.7 إنش الأقدم. iPhone SE متوافق مع الشواحن المعتمدة من IQ بالنسبة للشحن اللاسلكي كما يدعم ميزة الشحن السريع. 3
يتميز iPhone SE بنظام كاميرا جديد كلياً بقوة شريحة A15 Bionic، حيث يحتوي على كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل وفتحة عدسة ƒ/1.8 توفر ميزات تصوير حسابي رائعة من ضمنها ميزة HDR 4 الذكية، والأنماط الفوتوغرافية، وDeep Fusion، ونمط بورتريه.4 تستخدم ميزة HDR 4 الذكية التي ظهرت لأول مرة مع iPhone 13 Pro وiPhone 13 التجزئة الذكية لتطبيق تعديلات مختلفة في الألوان والتباين والتشويش على ما تصوّره مقابل الخلفية. وهو ما يضمن وضوح الأوجه جيداً في الأماكن التي ليس بها إضاءة كافية، وإمكانية تطبيق تعديلات على الأشخاص الموجودين في الصورة نفسها على نحو منفرد، مع توفر تعديلات مختلفة محسّنة لتناسب الإضاءة ولون بشرة كل شخص على حدة. وتتيح الأنماط الفوتوغرافية للمستخدمين إمكانية استخدام تفضيلاتهم الشخصية في التصوير مع كل صورة يلتقطونها مع الاستمرار في الاستفادة من معالجة الصور متعددة الإطارات التي تقدمها Apple. وتعمل التفضيلات المحددة مسبقاً والمخصصة عبر المشاهد والأهداف التي يتم تصويرها، وبخلاف الفلتر البسيط، على تطبيق التعديلات الصحيحة بذكاء على أجزاء مختلفة من الصورة لضمان الحفاظ على العناصر المهمة، مثل درجات لون البشرة المختلفة. وتستخدم ميزة Deep Fusion التعلم الآلي المتطور لإجراء معالجة دقيقة على مستوى البكسل لتحسين الشكل والتفاصيل والتشويش في كل جزء من أجزاء الصورة. أما معالج إشارة الصور في شريحة A15 Bionic، فيقدم فيديوهات محسنة جداً بمستوى تشويش أقل خاصة في الإضاءة الخافتة، ويحقق مستوى أفضل من توازن اللون الأبيض ولون بشرة أقرب إلى الواقع.
تسمح شبكة 5G للمستخدمين بالاستفادة من أحدث جيل من التكنولوجيا اللاسلكية، مع الاستمتاع بعمليات تحميل وتنزيل أسرع، وفترة انتظار أقل، وتجارب أفضل في أماكن أكثر، مثل رؤية العائلة عن طريق مكالمات FaceTime بجودة HD أعلى حتى عند استخدام البيانات خلوية وليس فقط على شبكة Wi-Fi.5ومع نظام iOS 15، ستفتح ميزة SharePlay على شبكة 5G المجال لمشاركة تجارب قوية مثل مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية بوضوح HDR بالتزامن مع الأصدقاء أثناء إجراء مكالمات FaceTime. وسيحافظ نمط البيانات الذكية على عمر البطارية بذكاء عن طريق تحويل iPhone تلقائياً إلى شبكة LTE عندما لا تكون هناك حاجة إلى سرعات 5G. وهناك دعم متزايد لشبكات 5G على مستوى العالم، حيث سيدعمها أكثر من 200 شركة اتصالات في أكثر من 700 سوق ومنطقة بحلول نهاية العام.
يعمل نظام iOS 15 على تحسين تجربة iPhone من خلال توفير المزيد من الطرق للبقاء على اتصال، والتحديثات القوية التي تساعد المستخدمين على التركيز والاستكشاف، والتكنولوجيا الذكية التي تتيح إنجاز المزيد من المهام باستخدام iPhone. أصبحت مكالمات FaceTime الآن طبيعية أكثر بفضل ميزة الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد، كما أن ميزة SharePlay تتيح للمستخدمين مشاركة تجاربهم مع الأصدقاء والعائلة أثناء إجراء مكالمات FaceTime، بينما تساعد ميزة التركيز المستخدمين على الحد من التشتت، كما أُعيد تصميم الإشعارات، وتستخدم ميزة "النص الحي" التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص الموجودة في الصورة لتمكن المستخدمين من اتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وتقدم خرائط Apple طرقاً رائعة للتنقل واستكشاف العالم من خلال تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن، وإرشادات المشي باستخدام الواقع المعزز. وأعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط في وضع ملء الشاشة والمزيد من الرسومات البيانية لحالة الطقس، ويضيف تطبيق Wallet دعم مفاتيح المنازل وبطاقات الهوية وأدوات للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.6
صُمم iPhone SE على نحو يحد من تأثيره في البيئة، شأنه في ذلك شأن iPhone 13 Pro وiPhone 13. وiPhone SE مصنوع من مواد معاد تدويرها تشمل عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في محرك النقر Taptic Engine والقطع المغناطيسية لنظام الصوت، وتنغستن معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في محرك النقر Taptic Engine، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة. كما أعيد تصميم التغليف لنتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، الأمر الذي يقرِّب Apple من تحقيق هدفها في التخلص من البلاستيك تماماً من جميع العبوات بحلول عام 2025. يلبي iPhone SE معايير Apple العالية لكفاءة الطاقة ويظل خالياً من العديد من المواد الخطرة.
أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها بحلول عام 2030، ويشمل ذلك سلاسل التوريد الخاصة بعملية التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمئة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.