Apple تكشف النقاب عن Mac Studio وشاشة Studio Display الجديدين كلياً

كشفت Apple اليوم عن Mac Studioوشاشة Studio Display، جهاز Mac مكتبي وشاشة جديدان كلياً بتصميم يعطي المستخدمين كل ما يحتاجون لبناء استوديو أحلامهم. ويعد Mac Studio طفرة في عالم الكمبيوتر الشخصي بفضل شريحة M1 Max وشريحة M1 Ultra الجديدة، وهي أقوى شريحة في العالم لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. إنه الكمبيوتر الأول الذي يقدم مستوى غير مسبوق من الأداء ومجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، وقدرات جديدة كلياً داخل تصميم صغير مذهل يضع كل ما تحتاجه في متناولك على سطح المكتب. فمع Mac Studio، يمكن للمستخدمين إنجاز مهام لا يمكن إنجازها على أي جهاز مكتبي آخر، مثل تصيير بيئات ثلاثية الأبعاد وتشغيل 18 مساراً لفيديوهات ProRes.1تستطيع شاشة Studio Display، التي تعد الرفيق المثالي لجهاز Mac Studio، الاقتران بشكل مثالي مع أي جهاز Mac. فهي تتميز بشاشة Retina 5K واسعة مقاس 27 إنش، وكاميرا واسعة للغاية 12MP مع نمط "في الوسط" ونظام صوتي عالي الدقة يضم ستة مكبرات مع ميزة الصوت المكاني. وهكذا، يمكن لجهاز Mac Studio مع شاشة Studio Display أن يحوِّلا أي مساحة عمل إلى مركز قوة للعمل الإبداعي. وها هما ينضمان إلى أقوى عائلة Mac تقدمها Apple على الإطلاق، ويتوفران للطلب اليوم ويصلان إلى العملاء ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18 مارس.