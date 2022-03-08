Apple تكشف النقاب عن Mac Studio وشاشة Studio Display الجديدين كلياً
كشفت Apple اليوم عن Mac Studioوشاشة Studio Display، جهاز Mac مكتبي وشاشة جديدان كلياً بتصميم يعطي المستخدمين كل ما يحتاجون لبناء استوديو أحلامهم. ويعد Mac Studio طفرة في عالم الكمبيوتر الشخصي بفضل شريحة M1 Max وشريحة M1 Ultra الجديدة، وهي أقوى شريحة في العالم لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. إنه الكمبيوتر الأول الذي يقدم مستوى غير مسبوق من الأداء ومجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، وقدرات جديدة كلياً داخل تصميم صغير مذهل يضع كل ما تحتاجه في متناولك على سطح المكتب. فمع Mac Studio، يمكن للمستخدمين إنجاز مهام لا يمكن إنجازها على أي جهاز مكتبي آخر، مثل تصيير بيئات ثلاثية الأبعاد وتشغيل 18 مساراً لفيديوهات ProRes.1تستطيع شاشة Studio Display، التي تعد الرفيق المثالي لجهاز Mac Studio، الاقتران بشكل مثالي مع أي جهاز Mac. فهي تتميز بشاشة Retina 5K واسعة مقاس 27 إنش، وكاميرا واسعة للغاية 12MP مع نمط "في الوسط" ونظام صوتي عالي الدقة يضم ستة مكبرات مع ميزة الصوت المكاني. وهكذا، يمكن لجهاز Mac Studio مع شاشة Studio Display أن يحوِّلا أي مساحة عمل إلى مركز قوة للعمل الإبداعي. وها هما ينضمان إلى أقوى عائلة Mac تقدمها Apple على الإطلاق، ويتوفران للطلب اليوم ويصلان إلى العملاء ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18 مارس.
قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة Apple: "يملأنا الحماس لتقديم جهاز Mac Studio المكتبي وشاشة Studio Display الجديدين كلياً. حيث نطرح جهاز Mac Studio إيذاناً بعصر جديد يشهده عالم الأجهزة المكتبية من خلال أداء مذهل بفضل شريحتي M1 Max وM1 Ultra ومصفوفة مميزة من خيارات الاتصال وتصميم صغير يضع كل شيء في متناول المستخدم. أما شاشة Studio Display فهي تمثل فئة فريدة تماماً وحدها بشاشة Retina 5K مذهلة بالإضافة إلى توليفة الكاميرا والصوت الأفضل على الإطلاق بالنسبة لشاشة مكتبية."
Mac Studio
يقدم Mac Studio المزيد من الإمكانات للمستخدمين الذين يبحثون عن تخطي كل الحدود في إبداعهم، من خلال أداء مذهل وخيارات واسعة للاتصال بالأجهزة الفرعية ونظام معياري، ليحصل المستخدم على التركيبة المثالية.
تصميم ثوري لجهاز مكتبي بفضل شريحة Apple Silicon
بفضل قوة شريحة Apple silicon وكفائتها، يضع Mac Studio تصوراً جديداً للجهاز المكتبي ذي الأداء العالي. فقد صُمم كل عنصر داخل Mac Studio من أجل تحسين أداء شريحة M1 Max وM1 Ultra للحصول على قدر غير مسبوق من القوة والقدرة في تصميم يتسع له المكتب.
يحتل جهاز Mac Studio، الذي تم تصنيعه من خلال عملية بثق ألومنيوم واحدة في تصميم مربع صغير بمقاس 7.7 إنش فقط وطول 3.7 إنش فقط، مساحة صغيرة جداً ما يجعله مناسباً تماماً للوضع أسفل غالبية الشاشات. ويتميز Mac Studio بتصميم حراري مبتكر يتيح قدراً هائلاً من الأداء. كما أن النظام الفريد المكون من مراوح ثنائية الجانب ومسارات تدفق هواء الموضوعة بدقة وأكثر من 4,000 ثقب في الجانب الخلفي للهيكل وأسفله، كل هذا يوجه الهواء عبر المكونات الداخلية ويساعد على تبريد الشرائح عالية الأداء. وبفضل كفاءة شرائح Apple silicon، يظل Mac Studio يعمل في هدوء مذهل مهما زاد ضغط العمل.
أداء فائق مع شريحتي M1 Max وM1 Ultra
يقدم Mac Studio الذي يعمل بقوة شريحة M1 Max أو شريحة M1 Ultra أداءً مذهلاً لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة رسومات الغرافيك، وذاكرة موحدة أكثر من أي Mac، وقدرات جديدة لا يمكن لأي جهاز مكتبي تحقيقها. ومع شريحة M1 Max، يمكن للمستخدمين الانطلاق بإبداعهم لآفاق جديدة، وبالنسبة لمن يحتاجون المزيد من القدرة الحسابية، تأتي شريحة M1 Ultra لتقدم قفزة نوعية بالنسبة لشرائح Apple silicon لتقدم أداء فائقاً لأجهزة Mac Studio. وتستند شريحة M1 Ultra على شريحة M1 Max وهي تتميز ببنية UltraFusion الجديدة كلياً التي تدمج قالب شريحتي M1 Max معاً، لينتج عنها نظام متكامل في شريحة (SoC) بمستويات غير مسبوقة من الأداء والقدرات، وهي تشمل 114 مليار وحدة ترانزستور، وهو العدد الأكبر على الإطلاق في أي شريحة كمبيوتر شخصي.
يوفر Mac Studio بقوة شريحة M1 Max الميزات التالية:
أداء وحدة معالجة مركزية أسرع لغاية 2.5x من أسرع جهاز iMac مقاس 27 إنش بمعالج مع 10 نوى.
وحدة معالجة مركزية بأداء أسرع لغاية 50 بالمئة من Mac Pro بمعالج Xeon مع 16 نواة.
أداء رسومات غرافيك أسرع لغاية 3.4x من جهاز iMac مقاس 27 إنش وأسرع أكثر من 3x من Mac Pro ببطاقة رسومات غرافيك الأكثر رواجاً.
أسرع لغاية 7.5x من جهاز iMac مقاس 27 إنش ولغاية 3.7x أسرع من Mac Pro مع 16 نواة عند تحويل ترميز الفيديوهات.
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يوفر Mac Studio بقوة شريحة M1 Ultra الميزات التالية:
أداء وحدة معالجة مركزية أسرع لغاية 3.8x من أسرع جهاز iMac مقاس 27 إنش بمعالج مع 10 نوى.
أداء وحدة معالجة مركزية أسرع لغاية 90 بالمئة من Mac Pro بمعالج Xeon مع 16 نواة.
أداء وحدة معالجة مركزية أسرع لغاية 60 بالمئة من Mac Pro مع 28 نواة.
أداء رسومات أسرع لغاية 4.5x من جهاز iMac مقاس 27 إنش وأسرع لغاية 80 بالمئة من أسرع بطاقة رسومات غرافيك في جهاز Mac متوفرة اليوم.
أسرع لغاية 12x من جهاز iMac مقاس 27 إنش ولغاية 5.6x أسرع من Mac Pro مقاس 28 إنش عند تحويل ترميز الفيديوهات.
بفضل محرك الوسائط فائق القوة، يستطيع Mac Studio بشريحة M1 Ultra تشغيل 18 مساراً من فيديوهات بوضوح 8K وتنسيق ProRes 422، وهو ما لا يقدر عليه أي كمبيوتر في العالم. كما يحطم Mac Studio كل الحدود في ذاكرة رسومات الغرافيك في جهاز مكتبي، فهو يتميز بذاكرة موحدة تصل إلى 64GB في الأنظمة المزودة بشريحة M1 Max وبذاكرة موحدة تصل إلى 128GB في الأنظمة المزودة بشريحة M1 Ultra. وبما أن أقوى بطاقة رسومات غرافيك متوفرة اليوم تقدم ذاكرة فيديو بسعة 48GB فقط، فإن وجود هذا القدر من الذاكرة يقلب كل المعايير بالنسبة للمهام الاحترافية. ويقدم قرص SSD في Mac Studio سرعات تصل إلى 7.4Gb/ثانية من الأداء وسعة تصل إلى 8TB، وهو ما يسمح للمستخدمين بالعمل على مشروعات عملاقة بسرعة وأداء مذهلين.
خيارات اتصال في المتناول
يجعل تصميم Mac Studio الصغير الكثير من خيارات الاتصال في المتناول. حيث يشتمل الجانب الخلفي من Mac Studio على أربعة منافذ Thunderbolt 4 من أجل التوصيل بالشاشات والأجهزة عالية الأداء، ومنفذ 10Gb Ethernet، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومقبس سماعات احترافي من أجل سماعات الرأس ذات المقاومة العالية أو مكبرات الصوت الخارجية، بالإضافة إلى شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth 5.0 مدمجين.
ولأن المستخدمين كثيراً ما يحتاجون إلى توصيل أجهزة مثل الذاكرة المحمولة وفصلها، يأتي Mac Studio بمنافذ في الأمام من أجل توصيل أسهل. فيوجد منفذان USB-C وهما يدعمان USB 3 بسرعة 10Gb/ثانية بشريحة M1 Max، ويدعمان Thunderbolt 4 بسرعة 40Gb/ثانية بشريحة M1 Ultra. كما يوجد فتحة لبطاقة SD لتسهيل نقل الصور والفيديوهات. ويوفر Mac Studio دعماً واسعاً للشاشات يصل إلى أربع شاشات Pro Display XDR و4K TV في الوقت نفسه، أي أنه يعالج حوالي 90 مليون بكسل.
شاشة Studio Display تت
تتلائم شاشة Studio Display الجديدة كلياً من Apple تماماً مع Mac Studio وتقترن بشكل مثالي مع أي جهاز Mac. وتعد هذه الشاشة فريدة من نوعها، حيث تأتي بشاشة Retina 5K خلابة مقاس 27 إنش، وكاميرا وإمكانات صوت مذهلة، وتجربة متكاملة سيحبها مستخدمو Mac.
تصميم نحيف من الألومنيوم
تأتي Studio Display بتصميم رائع كله شاشة بحواف ضيقة وهيكل معزز من الألومنيوم بالكامل يشمل مجموعة ميزات متطورة داخل تصميم نحيف. ويتيح الحامل المدمج للمستخدم إمالة الشاشة لغاية 30 درجة. وتلبية لاحتياجات مجموعة متنوعة من أماكن العمل، تقدم Studio Display أيضاً إمكانية اختيار قاعدة مع خيار تعديل درجة ميلها وطولها مع ذراع للتوازن يجعل الشاشة في قمة الخفة عند تعديل وضعها. كما يتوفر أيضاً إمكانية اختيار محول VESA Mount وهو يدعم التثبيت في اتجاه أفقي أو رأسي من أجل مرونة أكبر.
شاشة Retina 5K غامرة مقاس 27 إنش
تتميز شاشة Studio Display بشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش تضم أكثر من 14.7 مليون بكسل. ولأنها تتمتع بسطوع يبلغ 600 شمعة/المتر المربع ومجموعة ألوان كبيرة P3 ودعم أكثر من مليار لون، فإن الصور عليها تزداد حيوية وتعج بتفاصيل مذهلة. وتعمل تكنولوجيا True Tone على تعديل درجة حرارة الألوان على الشاشة مع تغير البيئة المحيطة من أجل تجربة مشاهدة طبيعية أكثر، بينما تعمل الطبقة المضادة للانعكاس الرائدة في مجالها على الحد من الانعكاس لراحة أكبر وقراءة أكثر متعة. وفي أماكن العمل التي تتوافر بها مصادر إضاءة ساطعة مثل ضوء الشمس، تقدم شاشة Studio Display خيار الزجاج بالحبيبات المجهرية المبتكر الذي ظهر لأول مرة مع شاشة Pro Display XDR والذي يشتت الضوء من أجل تخفيف الوهج مع تقديم جودة صورة عالية.
كاميرا ونظام صوت رائعان
تتميز شاشة Studio Display بشريحة A13 Bionic لتقدم تجارب مذهلة بفضل الكاميرا ونظام الصوت المتطورين. وهي بذلك الشاشة المثالية لمكالمات الفيديو، حيث تضم كاميرا 12MP واسعة للغاية مع نمط "في الوسط"، وهي ميزة تجعل المستخدم تلقائياً في وسط الإطار مهما تحرك، وبذلك تستمتع معها بمكالمات فيديو أكثر تفاعلاً.
كما تضم شاشة Studio Display مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات تضاهي جودة الاستوديو مع وجود حد أدنى للضجيج أقل، من أجل مكالمات وتسجيلات صوتية في غاية الوضوح. كما تتميز بنظام صوت من ست مكبرات عالية الدقة، وهو أفضل نظام صوت صُمم لأجهزة Mac، من أجل تجربة استماع مذهلة. وتعمل أربعة مكبرات صوت ووفر مضادة للاهتزاز على تقليل التشويش وإنتاج صوت باس قوي وواضح، كما أن هناك اثنان من المجاهير عالية الأداء يصدران طبقات متوسطة دقيقة وأخرى عالية نقية. كما تدعم المكبرات ميزة الصوت المكاني في الموسيقى والفيديو باستخدام Dolby Atmos، من أجل تجربة مشاهدة سينمائية حقيقية. وهكذا، فشاشة Studio Display تقدم تركيبة كاميرا وصوت هي الأفضل في شاشة مكتبية على الإطلاق.
خيارات اتصال سلسة
تأتي شاشة Studio Display بثلاثة منافذ USB-C تقدم سرعة تصل إلى 10Gb/ثانية من أجل توصيل الأجهزة الفرعية ووحدات التخزين عالية السرعة والشبكات مباشرة في الشاشة. وهناك منفذ Thunderbolt يتيح للمستخدمين توصيل شاشة Studio Display وأي أجهزة فرعية متصلة بجهاز Mac باستخدام كابل واحد. فالكابل نفسه يوصل أيضاً طاقة بقدرة 96 واط لجهاز نوت بوك Mac، ما يسمح لشاشة Studio Display أن تشحن MacBook Pro مقاس 14 إنش بسرعة. ويمكن توصيل لغاية ثلاث شاشات Studio Display بجهاز MacBook Pro لتحصل على مكتب تحرير قوي أو مساحة عمل رائعة للعمل على الرسوم المتحركة.
لتكتمل روعة تصميم شاشة Studio Display، يمكن للعملاء اختيار اللون الفضي والأسود الجديد للوحة مفاتيح Magic Keyboard مع Touch ID وMagic Trackpad وMagic Mouse.
الاستوديو المثالي
يوفر Mac Studio وشاشة Studio Display للمبدعين المحترفين المرونة التي تمكنهم من بناء استوديو أحلامهم والانطلاق بإبداعهم لآفاق جديدة.
يمكن للموسيقيين والمنتجين العمل على تأليف مقطوعات معقدة تضم مئات المسارات والمكونات الإضافية والآلات الافتراضية، وتشغيلها جميعاً في وقت واحد.
كما يمكن لمبدعي الأعمال ثلاثية الأبعاد العمل باستخدام رسوم هندسية أكثر تعقيقداً وتحرير بيئات واسعة لم يكن من الممكن التعامل معها في الماضي، وإجراء محاكاة معقدة للجزيئات في وقت أقل بكثير.
يمكن لمطوري التطبيقات بناء إصدارات جديدة من الأكواد البرمجية بسرعة مذهلة وإجراء عمليات تكامل واختبارات تلقائية أكثر من أي وقت مضى.
يمكن للمصورين البحث بين آلاف الصور بسرعة ودقة، وتركيب عدد هائل من الصور مع مئات الطبقات، وتصدير الصور النهائية من أجل النشر في لحظة.
يمكن لمصوري الفيديو تعديل مشاريع تضم أكثر من كاميرا والمزيد من مسارات فيديو 8K أكثر من أي وقت مضى، وتنفيذ عمليات تصحيح ألوان أكثر في المشروعات مع الحفاظ على تشغيل سلس، وكذلك ترميز الفيديوهات من أجل تسليم نهائي أسرع من أي وقت مضى.
macOS Monterey
يأتي Mac Studio مع نظام macOS Monterey وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل الأكثر تطوراً في العالم للأجهزة المكتبية. ويقدم macOS Monterey حين يجتمع مع شريحة M1 Max أو شريحة M1 Ultra القوية الجديدة للمستخدمين مستوى فائقاً من الأداء والأمان والإنتاجية. ويتضمن FaceTime ميزات صوت وفيديو تجعل المكالمات أكثر واقعية ومفعمة بالحياة، وتتيح ميزة SharePlay لمستخدمي Mac مشاركة التجارب عبر FaceTime. وتعد ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي من الميزات الذكية الجديدة التي تُبرز معلومات مفيدة، ويتضمن Safari تنظيماً قوياً لعلامات التبويب من خلال "مجموعات علامات التبويب"، بالإضافة إلى تطبيق الاختصارات الذي يأتي بقدرات التحكم الآلي إلى أجهزة Mac. وتمكن أدوات الاستمرارية مثل ميزة "AirPlay إلى Mac" أجهزة Apple من العمل معاً على نحو أفضل، ومع إصدار macOS Monterey 12.3 وiPadOS 15.4 اللذين سيطرحان الأسبوع القادم، ستسهل ميزة التحكم العام على المستخدمين العمل بسلاسة بين Mac وiPad من أجل إنتاجية ليس لها مثيل.
Mac Studio وشاشة Studio Display والبيئة
صُمم Mac Studio وشاشة Studio Display للحد من أثرهما البيئي. ويستخدم Mac Studio طاقة أقل بكثير من منافسيه ليقدم هذا المستوى الاستثنائي من الأداء. على سبيل المثال، يستهلك Mac Studio طاقة أقل بمقدار ما يصل إلى 1,000 كيلو واط في الساعة من تلك التي يستهلكها جهاز PC مكتبي متطور على مدار سنة.6يستخدم Mac Studio وشاشة Studio Display عناصر أرضية نادرة مُعاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في جميع القطع المغناطيسية، وقصدير معاد تدويره في لحام لوحة الدوائر الرئيسة، وكذلك ألومنيوم وبلاستيك معاد تدويرهما في عدد من مكوناته. كما يلبي المنتجان معايير Apple العالية لكفاءة الطاقة، وهما خاليان من العديد من المواد الخطرة، كما تأتي ألياف الخشب المستخدمة في تغليفه من مصادر معاد تدويرها أو غابات تتم إدارتها بشكل مسؤول.
أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها بحلول عام 2030، ويشمل ذلك سلاسل التوريد الخاصة بعملية التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمئة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.