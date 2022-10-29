صدمة بعد تسريب جديد بشأن هواتف "جوجل بيكسل 7 وبيكسل 7 برو"

أصيب عدد من عشّاق هواتف "بيكسل" بصدمة بعدما كشفته تسريبات بشأن تقنيات أجهزة "جوجل بيكسل 7 وبيكسل 7 برو".
وأشارت التسريبات، التي كشف عنها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص؛ إلى أن أجهزة "بيكسل 7" و"بيكل 7 برو" ستدعم تطبيقات 64 بت فقط.
وسيؤدي هذا إلى عدم تفعيل أو عمل أي تطبيقات 32 بت على هواتف "بيكسل" المرتقبة.
وأرجعت جوجل قرارها إلى أنه سيؤدي إلى تقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، وسيساهم في تحسين الأداء والأمان لأجهزتها.
وأشارت جوجل إلى أنها قامت بهذه الخطوة لأن الهواتف التي لا تدعم تطبيقات 32 بت ستصبح شائعة خلال الفترة المقبلة.
ويمكن لتطبيقات 64 بت الوصول إلى التعليمات والموارد غير المتاحة لتطبيقات 32 بت، وتساعد على أن تقدم وحدات المعالجة المركزية أداء أسرع بنسبة 25%، وتحرير 150 ميجابايت من "رام" الجهاز.