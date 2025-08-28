مشكلة "كلود".. هل تسبب الذكاء الاصطناعي بزيادة هجمات القراصنة؟

كشفت شركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن تصاعد خطير في استخدام المجرمين لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية متطورة.
وأوضح تقرير على موقع "ذا فيرج" التقني، أن روبوت الدردشة "كلود" التابع للشركة تم استغلاله بشكل غير قانوني لاختراق الشبكات، وسرقة وتحليل البيانات، وصياغة "مطالب ابتزاز نفسية".
وذكرت الشركة أن مهاجمين هددوا بنشر معلومات مسروقة ما لم يحصلوا على فدية تتجاوز 500 ألف دولار، مع استهداف 17 مؤسسة في قطاعات الصحة والحكومة والدين خلال الشهر الماضي فقط.
وأشار جاكوب كلاين، مدير "أنثروبيك"، إلى أن الذكاء الاصطناعي حوّل الهجمات المعقدة من مهمة تحتاج فرقًا خبيرة إلى "عملية ينفذها فرد واحد".
كما كشف التقرير عن توثيق حالات لعناصر من كوريا الشمالية استخدموا "كلود" لانتحال صفة مبرمجين عن بُعد، بهدف تمويل برامج الأسلحة. وقالت الشركة: "كلود ونماذج أخرى أزالت فعليًا سنوات التدريب التي كان يحتاجها الكوريون الشماليون".
إلى ذلك، ابتكر مجرمون برامج احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات التليغرام التي تخدع الضحايا عاطفيًا بلغات متعددة. ورغم الإجراءات الوقائية، أكدت "أنثروبيك" أن المهاجمين يبحثون عن ثغرات جديدة، مع استخدام الدروس المستفادة لتعزيز الحماية ضد الجرائم الإلكترونية الذكية.