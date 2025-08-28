مشكلة "كلود".. هل تسبب الذكاء الاصطناعي بزيادة هجمات القراصنة؟

إلى ذلك، ابتكر مجرمون برامج احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات التليغرام التي تخدع الضحايا عاطفيًا بلغات متعددة. ورغم الإجراءات الوقائية، أكدت "أنثروبيك" أن المهاجمين يبحثون عن ثغرات جديدة، مع استخدام الدروس المستفادة لتعزيز الحماية ضد الجرائم الإلكترونية الذكية.