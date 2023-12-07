للحماية من القرصنة.. "تعديلات مهمة" على "فيسبوك" و"ماسنجر"

وذكرت "ميتا" أن برنامج "ماسنجر" كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.