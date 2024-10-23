تحذير لمستخدمي "أندرويد".. التحديث السنوي لنظام التشغيل يتسبب في تعطل هواتف Pixel 6

وفي التفاصيل، واجه المستخدمون صعوبة في إعادة تشغيل هواتفهم حتى باستخدام طرق استكشاف الأخطاء القياسية، وسارع مستخدمو Pixel إلى المنتديات عبر الإنترنت للإبلاغ عن تجاربهم، مشيرين إلى أن الخلل قد يزيد عند تفعيل ميزة المساحة الخاصة الجديدة، التي تتيح عزل بعض التطبيقات الخاصة في منطقة سرية، يمكن قفلها بكلمة مرور أو بصمة أصبع.