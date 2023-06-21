تقنية
"أبل" توسع برنامج "خدمة الإصلاح الذاتي" إلى هواتف "آيفون" وحواسيب "ماك بوك" جديدة
أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قرارًا بتوسيع برنامج "خدمة الإصلاح الذاتي" للأجهزة، لتشمل طرازات جديدة من هواتف "آيفون" وحواسيب "ماك بوك".
وأوضحت أبل في بيان رسمي أن برنامج الإصلاح الذاتي سيشمل حاليًا هواتف "آيفون 14"، وحواسيب ماك بوك آير المدعوم بمعالج "إم 2" بقياسات 13 و14 و16 بوصة، وحاسب "ماك بوك برو" المدعوم بمعالج "إم 2".
كما ستوفر "أبل" نفس الخدمة لكاميرا "ترو ديبث"، ومكبرات الصوت في هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13"، وحواسيب "ماك" الشخصية المدعومة بمعالم "إم 1".
ويمكن -وفقًا لهذا البرنامج- أن يطلب العملاء قطع غيار أصلية وأدواتها وأدلة الإصلاح لإصلاح هواتفهم وأجهزتهم بأنفسهم.
وأفادت أبل بأن البرنامج تم تفعيله حاليًا في الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد، ووعدت بأن يتم تعميمه إلى دول أخرى قريبًا.