"أبل" توسع برنامج "خدمة الإصلاح الذاتي" إلى هواتف "آيفون" وحواسيب "ماك بوك" جديدة

وأفادت أبل بأن البرنامج تم تفعيله حاليًا في الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد، ووعدت بأن يتم تعميمه إلى دول أخرى قريبًا.