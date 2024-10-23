"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن تحديثات Google

جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان سلامة المستخدمين من أيّ تهديداتٍ محتملة؛ قد تنشأ عن الثغرات الأمنية المكتشفة.