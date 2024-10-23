"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن تحديثات Google

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي المستوى، بتاريخ 23 أكتوبر 2024؛ يتعلق بتحديثات أصدرتها Google لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
وأشار التحذير إلى أن القطاع المستهدف يشمل الجميع؛ إذ يوصي المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة فوراً لضمان الحماية من الثغرات الأمنية المكتشفة.
وأصدرت Google بياناً رسمياً وتفاصيل التحديثات عبر الرابط المرفق في التحذير:
جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان سلامة المستخدمين من أيّ تهديداتٍ محتملة؛ قد تنشأ عن الثغرات الأمنية المكتشفة.