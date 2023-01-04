الكشف عن تفاصيل كاميرا هواتف "وان بلس 11" رسميًّا

وستأتي كاميرا "وان بلس" الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بمستشعرات "آي إم إكس 890" من شركة "سوني" اليابانية، بالإضافة إلى كاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل مدعوم بمستشعر من "سوني" من نوع "آي إم إكس 581" المزود بتقنية ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا يمكنها التقاط صور ماكرو، وكاميرا تليفوتوغرافية مدعومة بمستشعر "آي إم إكس 709" من "سوني".