الكشف عن تفاصيل كاميرا هواتف "وان بلس 11" رسميًّا

كشفت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا عن تفاصيل الكاميرا الخاصة بهواتف "وان بلس" المرتقبة.
ويُظهر التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن هواتف "وان بلس 11" ستتضمن مستشعرات جديدة كليًّا ستجعلها الأقوى في سوق الهواتف الذكية.
وستأتي كاميرا "وان بلس" الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بمستشعرات "آي إم إكس 890" من شركة "سوني" اليابانية، بالإضافة إلى كاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل مدعوم بمستشعر من "سوني" من نوع "آي إم إكس 581" المزود بتقنية ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا يمكنها التقاط صور ماكرو، وكاميرا تليفوتوغرافية مدعومة بمستشعر "آي إم إكس 709" من "سوني".
وسيتم دعم كاميرات "وان بلس 11" بتقنية "آر جي بي دبليو"؛ لزيادة كمية الضوء في اللقطات التي تصورها، حتى يمكن تصوير لقطات لـ"الوضع الاحترافي" بالمظهر الرأسي.
وسيأتي هاتف "وان بلس 11" بشاشة من نوع "إل تي بي أو 3.0"؛ مما يتيح تبديل معدل الإطارات الفوري والسلس حتى 120 هرتز، بالإضافة إلى أنه سيدعم تقنية "دولبي فيجن"، علاوة على أنه سيأتي بمعالج "سنابدراجون 8 من الجيل الثاني" فائق السرعة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت "وان بلس" أن هاتف وان بلس 11 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" تصل إلى 16 جيجابايت.