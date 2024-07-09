تسريب صور ومواصفات "وان بلس نورد 4"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن صور ومواصفات مسربة لهاتف "وان بلس نورد 4" الذي تنوي الشركة الكشف عنه رسميًّا يوم 16 يوليو الجاري في حدث عالمي بمدينة ميلانو الإيطالية.
وأظهرت الصور المسربة أن "وان بلس نورد 4" سيحتوي على هيكل معدني، وسيأتي بالألوان الأسود والنعناع والأبيض أو الفضي، وسيكون مزودًا بإطارات مسطحة.
وتشير المواصفات التي شاركها المصدر إلى أنها ستكون نسخة من هاتف "وان بلس آيس 3 في" الذي تم إطلاقه حصريًّا في الصين.
وسيأتي الهاتف بمعالج "سنابدراجون 7 بلس الجيل الثالث"، وسيحتوي على شاشة "أوليد" بقياس 6.74 بوصات، بتردد 120 هرتز.
وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 100 وات.
وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيحتوي على ثلاث كاميرا، أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
وسيحتوي الهاتف أيضًا على شريط تمرير تنبيه ومنفذ "يو إس بي سي" ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومن المحتمل أنه سيحتوي أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو، وسيكون مقاومًا للماء والأتربة.