تقنية

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث بـChrome

التحديث يمكّن المهاجم من استغلال الثغرات وإعادة استخدام الذاكرة
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث بـChrome
سبق
سبق

أصدرت Google عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: إن التحديث قد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرات (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، وثغرة (Type Confusion).

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (114.0.5735.133/134) لنظام التشغيل Windows و(114.0.5735.133) لأنظمة التشغيل Mac وLinux؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/06/stable- channel-update-for-desktop_13.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
متصفح Chrome

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