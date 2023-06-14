"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث بـChrome

أصدرت Google عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: إن التحديث قد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرات (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، وثغرة (Type Confusion).
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (114.0.5735.133/134) لنظام التشغيل Windows و(114.0.5735.133) لأنظمة التشغيل Mac وLinux؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/06/stable- channel-update-for-desktop_13.html