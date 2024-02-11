تحديث لتطبيق "وضع القراءة" على "أندرويد" يجعله أكثر فعالية على مواقع التواصل وتطبيقات أخرى

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لتطبيق "وضع القراءة" على نظام تشغيل "أندرويد"، الذي سبق وأطلقته عام 2020، جعل تصفح الإنترنت أكثر راحة للعين.
وأفادت تقارير أن تطبيق "وضع القراءة" بات يعمل الآن على تطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" وتطبيقات التواصل الاجتماعي "ثريدز" و"إكس" (تويتر سابقًا) ويعمل أيضًا على تطبيقات وسائط اجتماعية أخرى وبريد إلكتروني أخرى.
يقوم تطبيق "وضع القراءة" بتحويل كل صفحة تشاهدها إلى نص عادي، مما يجعلها أسهل بكثير في القراءة وبدون تشتيت الانتباه.
ومع ذلك، لاحظ المطورون أن التطبيق قد لا يعمل بشكل جيد مع جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، ولكنه على الأرجح سينجز المهمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق قراءتها بصوت عالٍ، إذا كنت أثناء التنقل فيمكنك اختيار خيار "السماع" ضمن الخيارات المناسبة لك.