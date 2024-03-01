مصادر تكشف موعدَ طرح "سامسونج" هواتفَها الجديدة القابلة للطي

كشفت مصادرُ من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن الموعد والحدث الذي تجهز له الشركة لكشف النقاب عن هواتفها الجديدة القابلة للطي: "جلاكسي زد فليب 6"، و"جلاكسي زد فولد 6".
وأوضحت المصادر أن سامسونج جهزت حدثًا عالميًّا للكثير من هذه الأجهزة قد يكون في أوائل أو منتصف شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.
وتودّ سامسونج أن تجعل موعدَ إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي قبل موعد انطلاقة الأولمبياد في 26 يوليو المقبل في محاولة للتركيز على السوق الأوروبية هذا العام.