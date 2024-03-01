مصادر تكشف موعدَ طرح "سامسونج" هواتفَها الجديدة القابلة للطي

وأوضحت المصادر أن سامسونج جهزت حدثًا عالميًّا للكثير من هذه الأجهزة قد يكون في أوائل أو منتصف شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.