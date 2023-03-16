إنذار نهائي من السلطات الأمريكية لـ"تيك توك" لتنفيذ "إجراء عاجل" وإلا الحظر

وتدافع إدارة تيك توك عن نفسها بقولها إنها بذلت جهدًا لنقل جميع البيانات الموجودة في الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة كجزء من مبادرة لحسن النوايا أطلقت عليها "بروجيكت تكساس"، التي أكدت أنها لا تزال تمضي قدمًا في هذه الخطة.